Самый большой ледяной городок в России открыли в Перми

Ледяной городок открылся в Перми накануне, его площадь составляет три с половиной гектара, а на его строительство ушло 2 200 кубометров льда. Городок стал самым большим в России. А организаторы уверяют, что он еще не полностью готов. Здесь еще много свободного места, которое займут снежные фигуры. Их построят мастера из 14 стран мира в рамках международного конкурса.

Сейчас городок состоит из 16 ледяных скульптур и лабиринта. Большинство скульптур — футбольной тематики, так как в этом году Россия примет Чемпионат мира.