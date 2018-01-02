ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Самый большой ледяной городок в России открыли в Перми

03.01.2018 16:52 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Ледяной городок открылся в Перми накануне, его площадь составляет три с половиной гектара, а на его строительство ушло 2 200 кубометров льда. Городок стал самым большим в России. А организаторы уверяют, что он еще не полностью готов. Здесь еще много свободного места, которое займут снежные фигуры. Их построят мастера из 14 стран мира в рамках международного конкурса.

Сейчас городок состоит из 16 ледяных скульптур и лабиринта. Большинство скульптур — футбольной тематики, так как в этом году Россия примет Чемпионат мира.

 
 
Ссылка на источник 66
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главной темой городка в этом году стал предстоящий Чемпионат мира по футболу. Смотрите на видео, как выглядит городок и скульптуры.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В этом году начнут застраивать Лошицу-7 и Лошицу-8
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика