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Самый большой ледяной городок в России открыли в Перми
03.01.2018 16:52 — Разное | Sputnik Беларусь
Ледяной городок открылся в Перми накануне, его площадь составляет три с половиной гектара, а на его строительство ушло 2 200 кубометров льда. Городок стал самым большим в России. А организаторы уверяют, что он еще не полностью готов. Здесь еще много свободного места, которое займут снежные фигуры. Их построят мастера из 14 стран мира в рамках международного конкурса.
Сейчас городок состоит из 16 ледяных скульптур и лабиринта. Большинство скульптур — футбольной тематики, так как в этом году Россия примет Чемпионат мира.
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Главной темой городка в этом году стал предстоящий Чемпионат мира по футболу. Смотрите на видео, как выглядит городок и скульптуры.
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