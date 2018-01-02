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Такая зима: паводки начались в трех районах Беларуси
03.01.2018 16:42 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 янв – Sputnik. Первые подтопления талыми водами зафиксированы в текущем году в трех районах Беларуси, сообщили Sputnik в МЧС республики.
Соответствующая информация была размещена белорусскими спасателями в мобильном приложении "Помощь рядом".
Согласно оперативным данным МЧС по состоянию на 3 января 2018 года, первые подтопления талыми водами были зафиксированы в Гомельской и Могилевской областях – Петриковском, Житковичском и Мстиславском районе.
По информации Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды, в ближайшие дни в стране сохранится неустойчивая погода – пройдут дожди с мокрым снегом, а дневная температура будет по-прежнему выше ноля.
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В ближайшие дни в стране сохранится неустойчивая погода – пройдут дожди с мокрым снегом, а дневная температура будет по-прежнему выше ноля.
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