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Такая зима: паводки начались в трех районах Беларуси

03.01.2018 16:42 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 янв – Sputnik. Первые подтопления талыми водами зафиксированы в текущем году в трех районах Беларуси, сообщили Sputnik в МЧС республики.

Соответствующая информация была размещена белорусскими спасателями в мобильном приложении "Помощь рядом".

Согласно оперативным данным МЧС по состоянию на 3 января 2018 года, первые подтопления талыми водами были зафиксированы в Гомельской и Могилевской областях – Петриковском, Житковичском и Мстиславском районе.

По информации Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды, в ближайшие дни в стране сохранится неустойчивая погода – пройдут дожди с мокрым снегом, а дневная температура будет по-прежнему выше ноля.

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Теги: Минск
 
 
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В ближайшие дни в стране сохранится неустойчивая погода – пройдут дожди с мокрым снегом, а дневная температура будет по-прежнему выше ноля.

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