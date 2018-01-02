Видеофакт: пассажир самолета Ryanair ушел через аварийный выход

Дело в том, что вылет рейса FR8164 в Испанию был отложен на час, а уже после прибытия в аэропорт назначения пассажиров не выпускали из лайнера примерно полчаса.



© Sputnik/ Максим Авдеев Ryanair меняет правила провоза багажа с 15 января

Видимо, это и разозлило одного из пассажиров. Он каким-то образом открыл экстренный выход и вышел на крыло самолета. Некоторое время мужчина пробыл там, в то время как пассажиры пытались уговорить его вернуться назад, а потом зашел в салон.

После того, как пассажирам разрешили покинуть самолет, мужчина был задержан. По информации BBC , хулиганом оказался 50-летний гражданин Польши.