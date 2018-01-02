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Видеофакт: пассажир самолета Ryanair ушел через аварийный выход
03.01.2018 16:41 — Разное | Sputnik Беларусь
Дело в том, что вылет рейса FR8164 в Испанию был отложен на час, а уже после прибытия в аэропорт назначения пассажиров не выпускали из лайнера примерно полчаса.
© Sputnik/ Максим Авдеев
Видимо, это и разозлило одного из пассажиров. Он каким-то образом открыл экстренный выход и вышел на крыло самолета. Некоторое время мужчина пробыл там, в то время как пассажиры пытались уговорить его вернуться назад, а потом зашел в салон.
После того, как пассажирам разрешили покинуть самолет, мужчина был задержан. По информации
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Мужчина, летевший ирландским лоукостером Ryanair из Лондона в Малагу, решил покинуть самолет через дверь, предусмотренную для экстренных случаев. Смотрите кадры...
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