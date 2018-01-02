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Лукашенко реструктуризировал долги по кредитам «Блакiту»

03.01.2018 16:32 — Разное | Ежедневник  
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Лукашенко реструктуризировал долги по кредитам «Блакiту»

фото: БЕЛТА

«Барановичскому производственному хлопчатобумажному объединению» (торговая марка «Блакiт») указом президента от 28 декабря № 465 оказаны очередные меры господдержки «в целях стабилизации финансового положения предприятия».

Так, БПХО освобождено от уплаты процентов, начисленных на сумму задолженности по платежам, произведенным из республиканского бюджета согласно гарантиям правительства по кредиту Беларусбанка.

На сумму этой задолженности в 2017 году поручено увеличить долю государства в уставном фонде ОАО «БПХО» и списать эту задолженность.

«Беларусбанк» в 2012−2013 годах выделил 21,3 млн евро кредита на переоснащение производства «Блакiта» под ставку не более 10% годовых. Новый указ позволит рассчитаться по кредитам до 31 декабря 2029 года и произвести изменение валюты денежных обязательств по этим кредитам на рубли по курсу Нацбанка с последующим взиманием процентов за пользование ресурсами в размере не более ставки рефинансирования.

Кроме того, Банк развития выделил БПХО около 13 млн евро. Срок погашения кредитов продлен до 31 декабря 2028 года.

Также Минэнерго должно предоставить БПХО рассрочку с 1 января 2018 года по 31 декабря 2019-го на погашение ежемесячно равными долями задолженности за электро- и теплоэнергию. 

 
Теги: Курсы валют
 
 
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«Барановичскому производственному хлопчатобумажному объединению» (торговая марка «Блакiт») указом президента от 28 декабря № 465 оказаны очередные меры...

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