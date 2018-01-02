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Белорусам будут возвращать деньги за использованную тару

03.01.2018 17:14 — Разное | БДГ  
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Депозитно-залоговая система возвращения тары разрабатывается в Беларуси и будет готова к внедрению к 2020 году.

Об этом сообщил представитель Минжилкомхоза Артем Шкрыль, пишет БЕЛТА.

В министерстве жилищно-коммунального хозяйства уточнили, что белорусские магазины планируется оборудовать тароматами, которые и будут возвращать определенную сумму за каждую помещенную в них бутылку или банку. Автомат будет выдавать чеки за тару, которые потом можно будет обналичить у кассира.

Таким образом в стране будет решаться вопрос вторичной переработки тары, а потребитель будет экономически заинтересован вернуть использованную упаковку.

В стоимость товара будет включен налог на тару, а при возврате ее сумма этого залога будет ему возвращаться. Предполагается, что за счет этого механизма в повторную переработку будет возвращаться до 80-90% использованной упаковки, как это происходит в США или странах Евросоюза.

В настоящее время вопросом занимается специально созданная рабочая группа, состоящая из представителей органов госуправления, бизнеса, ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов».

В ведомстве считают, что внедрение системы затронет интересы множества субъектов, например, объектов общепита и торговли или производителей напитков.

 
 
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Депозитно-залоговая система возвращения тары разрабатывается в Беларуси и будет готова к внедрению к 2020 году.

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