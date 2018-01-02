В Беларуси не хватает швей, хотя эти работники получают «приличные деньги», заявил в декабре Александр Лукашенко. Однако зарплату в пределах 300−500 рублей, которую предлагают швеям на многих предприятиях легпрома, трудно назвать высокой, когда правительство стремится к средней по стране в 1000 рублей. FINANCE.TUT.BY узнал, по каким причинам швеи не устраиваются на производства или уходят из профессии.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Александр Заяц

«Сколько денег в кассу пришло, столько мы и заработали»

Индивидуальный предприниматель Оксана Стриженок около полугода назад открыла швейную мастерскую. Однако сходу нанять штат специалистов у нее не получилось: работники не задерживались больше месяца или вовсе пропадали после собеседования. Как рассказывает Оксана, она и сейчас испытывает нехватку швей.

За шесть месяцев долгого поиска потенциальных кандидатов предпринимательница стала условно делить соискателей по возрастным категориям. Например, молодые специалисты, по словам ИП, не особо горят желаниям устраиваться по специальности. Оксана Стриженок вспоминает, что за полгода она столкнулась только с двумя молодыми кандидатками.

— Девушкам было около 20 лет. Они сначала спросили, есть ли возможность устроиться на работу, если нет опыта и некоторых знаний. На что я ответила: «Возможность есть, приходите. Найдем мастера, который вас обучит». Но ни одна из девушек не дошла до собеседования, они даже на звонки не отвечали, — рассказывает владелица швейной мастерской.

У кандидатов в возрасте от 23 до 35 лет, по опыту собеседницы, уже есть какая-либо узкая рабочая направленность — к примеру, пошив кожгалантереи или женского белья. Поэтому они не рискуют переходить на другую специализацию и отказываются от непривычной работы.

Соискатели от 40 лет при поиске работы в основном ориентируются на стабильную зарплату в районе 700 рублей, говорит Оксана Стриженок. ИП признается, что не может обещать кандидатам такие деньги из-за специфики бизнеса: у бытовых услуг невысокая стоимость. «А кандидаты пенсионного возраста быстро устают на работе — восьмичасовой рабочий день им выдержать трудно», — отмечает ИП.

Оксана Стриженок предлагает специалистам график 2/2 с зарплатой от 300 рублей. «Это хоть и полный день, но неполная рабочая неделя. Оплата труда у нас сдельная: сколько денег в кассу пришло, столько мы и заработали, — объясняет собеседница. — Я понимаю, что эти 300 рублей можно рассматривать лишь как подработку. Сейчас запросы кандидатов варьируются от 700 рублей до 1000 рублей. Поэтому соискателей, которым нужно обеспечивать семью, не устраивает уровень зарплат в этом бизнесе».

Как рассказывает ИП, на вакансию откликаются немного людей. Но если откликаются, то чаще всего с вредными привычками, например, испытывают проблемы с алкоголем. Наниматели называют их «летуны» — это кандидаты, которые постоянно меняют место работы.

Оксана Стриженок видит причину слабой активности швей на рынке труда также в отмене регистрации статуса ИП для этой специальности. Теперь им необходимо направить только уведомление в местный исполком и указать, с какого числа они будут шить одежду, а затем заплатить налог за месяц. «Поэтому, когда начинаешь им звонить по их резюме, то они говорят, что ищут только работу на дом. А у меня же точка должна работать», — сетует собеседница.

«Предприятия испытывают скорее текучку кадров, чем ее нехватку»

Выпускница столичного технологического колледжа Мария Шрубенкова около года по распределению работала швеей в ателье. Ее зарплата была 180 рублей при графике работы 2/2 по 12 часов.

— Работодатель говорил, что расценки низкие, и не поднимал процент по ставке. Обычно процент повышается с увеличением опыта: после трех месяцев поднимают до 30 процентов от объема пошива. В ателье процент не поднимался выше 20, — вспоминает Мария. Тогда девушка перераспределилась в частную фирму по пошиву свадебных платьев, где и сейчас работает.

Собеседница не согласна с тем, что на рынке труда не хватает швей. Она считает, что дело в предприятиях, которые не развивают производство и часто испытывают нехватку заказов. К примеру, зима, по наблюдениям девушки, — нерабочий сезон для швейного производства.

— Стоит отметить, что образовательная подготовка и качество выпускников после колледжа у нас не лучшие. Молодым специалистам после колледжа сложно работать на поточном производстве, — считает девушка. — Они не выдерживают этот ритм. Чаще всего бывает так, что молодые швеи не выполняют план. Поэтому предприятия испытывают скорее текучку кадров, чем ее нехватку.

По словам собеседницы, обычно швеям предлагают работать не на оклад, а сдельную оплату. «Но сдельная оплата труда зависит от выполняемой операции, среди которых есть как дорогие, мак и малооплачиваемые. Молодого специалиста сначала ставят на малооплачиваемую. И только если он там выдержит и наберется опыта, его переведут на операцию с более высокой оплатой. Но поначалу очень сложно что-то заработать на жизнь», — резюмирует Мария Шрубенкова.