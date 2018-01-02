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В Оберхоф - с Домрачевой. Штаб сборной Беларуси по биатлону огласил состав на 4-й этап Кубка мира

03.01.2018 17:32 — Разное | Tut.by  
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Тренерский штаб национальной команды Беларуси по биатлону назвал спортсменов, которые выступят на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе, сообщает пресс-служба Белорусской федерации биатлона.

Женщины: Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко, Надежда Писарева, Динара Алимбекова.

Отметим возвращение в женскую команду Дарьи Домрачевой и Надежды Скардино. Первая предпочла предновогоднему 3-му этапу во французском Анси тренировочный сбор в среднегорье, а вторая пропустила его из-за болезни.

Мужчины: Владимир Чепелин, Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Максим Воробей, Дмитрий Абашев.

В основу мужской команды возвращены Владимир Чепелин и Сергей Бочарников, которые после провала на стартовом этапе в шведском Эстерсунде были сосланы в Кубок IBU.

Четвертый этап Кубка мира в Оберхофе стартует 4 января женской спринтерской гонкой.

 
 
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Тренерский штаб национальной команды Беларуси по биатлону назвал спортсменов, которые выступят на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

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