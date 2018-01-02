В Беларуси появилась первая скульптура с бесплатным Wi-Fi

Телеком-оператор velcom подключил бронзового бобра к бесплатному Wi-Fi. Трафик на скорости до 100 Мбит/сек раздаёт всем желающим самая известная скульптура в центре Бобруйска, рассказали в компании.

Запуск Wi-Fi-бобра приурочен к подключению в Бобруйске 1 тыс. пользователей GPON-сети. Этот райцентр стал первым городом, с которого телеком-оператор начал развитие новой технологии фиксированного доступа. Сегодня в Бобруйске к высокоскоростному интернету и ТВ от velcom можно подключить порядка 22 тыс. квартир.

Скульптура с Wi-Fi расположена в историческом центре города. Бесплатный интернет будет охватывать всю центральную площадь. В теплое время года место пользуется большой популярностью у жителей города и туристов.

Для бесплатного Wi-Fi организован канал с пропускной способностью до 100 Мбит/сек. Трафик поступает через сеть GPON, после чего маршрутизатор раздает его на девайсы беспроводным способом. Скорость на одного пользователя лимитирована – в районе 4 Мбит/сек. Комфортно пользоваться интернетом могут одновременно около 20 человек.

Чтобы воспользоваться бесплатным интернетом, нужно найти Wi-Fi-точку и пройти идентификацию через портал авторизации. Механизм стандартный: на номер телефона пользователя приходит SMS с кодом, который нужно ввести в обозначенную строку. Такая схема одобрена регулятором и полностью соответствует требованиям законодательства.

В ближайшие три-четыре года velcom будет вести крупномасштабное строительство GPON-сети по всей Беларуси. Технология позволяет обеспечить доступ в интернет на скорости до 2,4 Гбит/сек, а при необходимости – до 10 Гбит/сек. Предполагается, что такая пропускная способность белорусам может понадобиться через 5-10 лет.