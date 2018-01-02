Предпринимателям разрешили использовать программные кассы

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В Беларуси ввели альтернативу кассовым аппаратам. Так, юрлица и ИП при реализации товаров или оказании работ и услуг при оплате наличными деньгами или расчете банковской карточкой смогут использовать программные кассы.

Новшества предусмотрены постановлением Совмина и Нацбанка № 1040/17 от 29 декабря 2017 года.



«Программная касса представляет собой программное обеспечение, с помощью которого будут выполняться кассовые операции, данные о которых будут передаваться в систему контроля кассового оборудования (СККО)», — уточняют в Совмине.



Предусмотрено два варианта установки программных касс. Первый — на электронных устройствах (ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны), а второй — в центре обработки данных оператора программной кассовой системы (в таком случае касса используется через интернет через идентификацию). При этом программная касса должна соответствовать требованиям законодательства в сфере защиты информации.



Заниматься внедрением такой кассы, ее эксплуатацией, а также передачей данных в СККО будут операторы программных кассовых систем, которыми будут выступать юридические лица — резиденты Республики Беларусь, соответствующие требованиям, которые будут определены МНС.



Напомним, ранее налоговики поясняли, что субъектам хозяйствования, которые будут использовать программные кассы, нужно будет приобретать ключи электронной цифровой подписи, устройство для печати платежного документа, платежный терминал. Кроме того, нужно будет потратиться на услуги оператора программной кассовой системы.



«В то же время использование программных касс позволит избежать ряда существующих затрат, в том числе за счет отсутствия необходимости внесения залоговой стоимости за средство контроля налогового органа (СКНО), а также за счет использования для выполнения кассовых операций при продаже товаров (работ, услуг) имеющихся у субъектов хозяйствования электронных устройств, обеспечивающих возможность функционирования программной кассы и передачи данных в СККО», — поясняли в МНС.



При этом субъекты хозяйствования смогут выбирать, чем пользоваться для расчетов при продаже товаров — программными кассами или кассовыми аппаратами.



«Постановлением также предусмотрены особенности использования специальных компьютерных систем при приеме денег, а также устанавливаются обязательные требования к таким системам в части формирования платежных документов, регистрации и накопления информации о выполненных кассовых операциях, хранения информации о выполненных кассовых операциях, целостности и сохранности информации при ее передаче, приеме, обработке, учете и хранении, — говорят в Совмине.



Также документ обязывает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих продажу товаров в торговом объекте с торговой площадью 650 квадратных метров и более, использовать кассовый суммирующий аппарат или программную кассу, которые обеспечивают дифференцированный учет данных о товарах.



В документе также уточнены положения о ведении кассовой книги, а также требования по использованию кассового оборудования, а также скорректирован перечень случаев, когда юридические лица и индивидуальные предприниматели вправе принимать наличные денежные средства при продаже товаров (работ, услуг) и осуществлении лотерейной деятельности без применения кассового оборудования и (или) платежных терминалов.

Основные пункты постановления вступают в силу через шесть месяцев после его официального опубликования.