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УВД: пассажир автобуса ударил ножом помощника водителя и сбежал в лес

03.01.2018 17:50 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Первый день нового 2018 года не обошелся без преступлений и поножовщины. Неприятная история случилась около 22 часов вечера на обочине дороги Минск — Москва — граница России возле деревни Старая Будовка в Толочинском районе.

УВД: пассажир автобуса ударил ножом помощника водителя и сбежал в лес
CC BY 2.0 / JBrazito / Knife
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Все началось с того, что в автобусе "Пинск-Москва" 62-летний пассажир из Борисова почувствовал недомогание, потребовал остановить автобус и вышел из него.

"После того, как пассажир отсутствовал более 15 минут, второй водитель в составе экипажа направился с фонариком на его поиски. Найдя мужчину в придорожном лесу, он потребовал вернуться в автобус, который должен продолжать движение по маршруту, на что в ответ пенсионер нанес удар ножом водителю автобуса и скрылся в лесу", — рассказала Шкуратова.

Водитель получил проникающее ножевое ранение брюшной полости и был доставлен в реанимацию. Сбежавший с места происшествия пассажир был вскоре задержан сотрудниками Толочинского РОВД в лесном массиве. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Комментарий официального представителя УВД Витебского облисполкома Ольги Шкуратовой слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова рассказала радио Sputnik Беларусь детали уголовного дела по факту инцидента на трассе...

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