УВД: пассажир автобуса ударил ножом помощника водителя и сбежал в лес

Первый день нового 2018 года не обошелся без преступлений и поножовщины. Неприятная история случилась около 22 часов вечера на обочине дороги Минск — Москва — граница России возле деревни Старая Будовка в Толочинском районе.

Все началось с того, что в автобусе "Пинск-Москва" 62-летний пассажир из Борисова почувствовал недомогание, потребовал остановить автобус и вышел из него.

"После того, как пассажир отсутствовал более 15 минут, второй водитель в составе экипажа направился с фонариком на его поиски. Найдя мужчину в придорожном лесу, он потребовал вернуться в автобус, который должен продолжать движение по маршруту, на что в ответ пенсионер нанес удар ножом водителю автобуса и скрылся в лесу", — рассказала Шкуратова.

Водитель получил проникающее ножевое ранение брюшной полости и был доставлен в реанимацию. Сбежавший с места происшествия пассажир был вскоре задержан сотрудниками Толочинского РОВД в лесном массиве. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Комментарий официального представителя УВД Витебского облисполкома Ольги Шкуратовой слушайте на радио Sputnik Беларусь.