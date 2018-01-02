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УВД: пассажир автобуса ударил ножом помощника водителя и сбежал в лес
03.01.2018 17:50 — Разное | Sputnik Беларусь
Первый день нового 2018 года не обошелся без преступлений и поножовщины. Неприятная история случилась около 22 часов вечера на обочине дороги Минск — Москва — граница России возле деревни Старая Будовка в Толочинском районе.
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Все началось с того, что в автобусе "Пинск-Москва"
"После того, как пассажир отсутствовал более 15 минут, второй водитель в составе экипажа направился с фонариком на его поиски. Найдя мужчину в придорожном лесу, он потребовал вернуться в автобус, который должен продолжать движение по маршруту, на что в ответ пенсионер нанес удар ножом водителю автобуса и скрылся в лесу", — рассказала Шкуратова.
Водитель получил проникающее ножевое ранение брюшной полости и был доставлен в реанимацию.
Комментарий официального представителя УВД Витебского облисполкома Ольги Шкуратовой слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова рассказала радио Sputnik Беларусь детали уголовного дела по факту инцидента на трассе...
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