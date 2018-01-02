В Минске опять кассир обменника выдал клиенту больше денег, чем положено. На этот раз речь идет о тысяче евро, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел 20 ноября около 22 часов в отделении банка в ТЦ «Скала» по улице Глебки. Мужчина подошел к окошку кассира и передал ему крупную сумму денег для конверсии. Кассир выдал клиенту на тысячу евро больше. Мужчина забрал деньги и ушел. Его зафиксировала камера.





Приметы: на вид 30−35 лет, рост 170−175 сантиметров, среднего телосложения. Был одет: серая байка с капюшоном, жилетка красно-черная с белым логотипом The North Face в верхней левой части, темные джинсы.

Правоохранители просят всех, кто узнал изображенного на фотографии мужчину или обладает информацией о случившемся, сообщить по телефонам: 8 (017) 207-67-67 или 102. Конфиденциальность гарантируются.