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Розыск: в "Скале" клиент обменника забрал выданную ему по ошибке тысячу евро

03.01.2018 18:01 — Разное | Tut.by  
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В Минске опять кассир обменника выдал клиенту больше денег, чем положено. На этот раз речь идет о тысяче евро, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел 20 ноября около 22 часов в отделении банка в ТЦ «Скала» по улице Глебки. Мужчина подошел к окошку кассира и передал ему крупную сумму денег для конверсии. Кассир выдал клиенту на тысячу евро больше. Мужчина забрал деньги и ушел. Его зафиксировала камера.


Приметы: на вид 30−35 лет, рост 170−175 сантиметров, среднего телосложения. Был одет: серая байка с капюшоном, жилетка красно-черная с белым логотипом The North Face в верхней левой части, темные джинсы.

Правоохранители просят всех, кто узнал изображенного на фотографии мужчину или обладает информацией о случившемся, сообщить по телефонам: 8 (017) 207-67-67 или 102. Конфиденциальность гарантируются.

 
Теги: Минск
 
 
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