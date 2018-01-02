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Поехал в магазин за унитазом: в Минске задержали водителя с 2,56 промилле

03.01.2018 17:58 — Разное | Tut.by  
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В Минске инспекторы задержали сильно пьяного водителя за рулем автомобиля. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.


Фото: ГАИ Минска

Инцидент произошел 3 января, около 16.20, на улице Наполеона Орды. К сотрудникам ГАИ подошли граждане и попросили обратить внимание на физическое состояние водителя Volkswagen Golf. Инспекторы на выезде из строительного гипермаркета остановили указанный автомобиль. По внешним признакам водитель действительно был сильно пьян. Это подтвердило медицинское освидетельствование — 2,56 промилле алкоголя.

Мужчина пояснил сотрудникам ГАИ, что сел за руль, так как нужно было купить унитаз.

На водителя составили административный протокол. Он будет лишен права управления транспортными средствами на три года и получит крупный штраф. Автомобиль помещен на штрафстоянку.

 
Теги: Минск
 
 
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Водитель будет лишен права управления транспортными средствами на три года и получит крупный штраф. Автомобиль помещен на штрафстоянку.

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