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Лисички выросли в лесах под Гродно, а еще зацвели ромашки и розы

03.01.2018 17:56 — Разное | БДГ  
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Грибы начали расти, скорее всего, из-за аномально теплой погоды, установившейся в Беларуси.

Фотоснимки лисичек выложил в соцсети житель Гродно Евгений Бодак, который 2 января нашел грибы в лесу около г.п. Острино в Щучинском районе.

«Хорошему грибнику, и 2 января, ничего не мешает», - написал он на своей страничке, пишет grodno24.com.

Специалисты подтверждают необычные явления, происходящие в природе нынешней зимой. Так, БЕЛТА, ссылаясь на эксперта, сообщает, что в Гродно зацвели ромашки и розы.

1 января в Гродно был побит температурный рекорд 10-летней давности. В первый день 2018 года воздух прогрелся до 6,7 градусов тепла - это на 0,2 градуса больше, чем было в 2007 году. 

Аномально теплая погода установилась в Беларуси еще в декабре 2017 года. Так, в Минске 29 декабря температура воздуха была 6,6 градусов тепла, что не наблюдалось в столице уже 43 года.

По информации синоптиков, подобная погода была только в 1974 году, когда воздух прогрелся тогда до +5,2 градусов.

В пятницу в Гродно было +7,8, так что этот город тоже обновил температурный рекорд 1983 года, когда было 7,4 градуса тепла.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Грибы начали расти, скорее всего, из-за аномально теплой погоды, установившейся в Беларуси. Фотоснимки лисичек выложил в соцсети житель Гродно Евгений Бодак,...

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