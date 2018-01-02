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Лисички выросли в лесах под Гродно, а еще зацвели ромашки и розы
Грибы начали расти, скорее всего, из-за аномально теплой погоды, установившейся в Беларуси.
Фотоснимки лисичек выложил в соцсети житель Гродно Евгений Бодак, который 2 января нашел грибы в лесу около г.п. Острино в Щучинском районе.
«Хорошему грибнику, и 2 января, ничего не мешает», - написал он на своей страничке, пишет
Специалисты подтверждают необычные явления, происходящие в природе нынешней зимой. Так,
1 января в Гродно был побит температурный рекорд 10-летней давности. В первый день 2018 года воздух прогрелся до 6,7 градусов тепла - это на 0,2 градуса больше, чем было в 2007 году.
По информации синоптиков, подобная погода была только в 1974 году, когда воздух прогрелся тогда до +5,2 градусов.
В пятницу в Гродно было +7,8, так что этот город тоже обновил температурный рекорд 1983 года, когда было 7,4 градуса тепла.
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Грибы начали расти, скорее всего, из-за аномально теплой погоды, установившейся в Беларуси. Фотоснимки лисичек выложил в соцсети житель Гродно Евгений Бодак,...
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