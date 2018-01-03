Шпаковский: об импичменте Додона речи не идет

Конституционный суд Молдовы накануне, 2 января, уже во второй раз в истории страны временно отстранил от полномочий президента Игоря Додона . В среду 3 января Конституционный суд одобрил поправку в Конституцию, согласно которой евроинтеграция станет главным направлением развития государства, что отвечает интересам парламентского большинства.



© Sputnik/ Алексей Дружинин Что происходит в Молдове: отстранение Додона и изменения в Конституции

В свою очередь, Игорь Додон уже призывал провести парламентские выборы досрочно и как можно скорее перевести Молдову на президентскую форму правления. Также Додон не раз заявлял о том, что выступает против внесения в Конституцию нормы о евроинтеграции Молдовы, так как это точка зрения правящей партии, которая не может быть навязана в качестве официальной идеологии государства.

Додон: мы не войдем ни в один блок и построим президентскую республику >>

"Правящее парламентское большинство пытается утвердить своих ставленников на различные посты в правительстве. Президент, используя свое право вето, кандидатуры отклонял. Тогда в 2017 был изобретен году такой инструмент, когда группа депутатов от правящей партии обращается в Конституционный суд, а тот выносит решение о том, что президент якобы блокирует процессы управления в республике и потому он временно отстраняется. Насколько это законно — судить не берусь, но, по-моему, в мировой практике подобных прецедентов нет", — сказал Шпаковский.

Как ранее сообщал Sputnik, Игоря Додона отстранили от полномочий только в вопросах назначения министров, поскольку он дважды отклонял кандидатов, предложенных правительством под предводительством премьер-министра Молдовы Павла Филипа.

Цуркану: отстранять президента в Молдове уже стало традицией >>

Комментарий политолога Александра Шпаковского слушайте в аудиозаписи радио Sutnik Беларусь.