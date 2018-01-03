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Шпаковский: об импичменте Додона речи не идет
03.01.2018 18:10 — Разное | Sputnik Беларусь
Конституционный суд Молдовы накануне, 2 января, уже во второй раз в истории страны
© Sputnik/ Алексей Дружинин
В свою очередь, Игорь Додон уже призывал провести парламентские выборы досрочно и как можно скорее перевести Молдову на президентскую форму правления. Также Додон не раз заявлял о том, что выступает против внесения в Конституцию нормы о евроинтеграции Молдовы, так как это точка зрения правящей партии, которая не может быть навязана в качестве официальной идеологии государства.
"Правящее парламентское большинство пытается утвердить своих ставленников на различные посты в правительстве. Президент, используя свое право вето, кандидатуры отклонял. Тогда в 2017 был изобретен году такой инструмент, когда группа депутатов от правящей партии обращается в Конституционный суд, а тот выносит решение о том, что президент якобы блокирует процессы управления в республике и потому он временно отстраняется. Насколько это законно — судить не берусь, но, по-моему, в мировой практике подобных прецедентов нет", — сказал Шпаковский.
Как ранее сообщал Sputnik, Игоря Додона отстранили от полномочий только в вопросах назначения министров, поскольку он дважды отклонял кандидатов, предложенных правительством под предводительством премьер-министра Молдовы Павла Филипа.
Комментарий политолога Александра Шпаковского слушайте в аудиозаписи радио Sutnik Беларусь.
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Политолог Александр Шпаковский прокомментировал радио Sputnik Беларусь коллизию в высших эшелонах власти Молдовы, где Конституционный суд уже во второй раз временно...
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