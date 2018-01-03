ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Шпаковский: об импичменте Додона речи не идет

03.01.2018 18:10 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Конституционный суд Молдовы накануне, 2 января, уже во второй раз в истории страны временно отстранил от полномочий президента Игоря Додона. В среду 3 января Конституционный суд одобрил поправку в Конституцию, согласно которой евроинтеграция станет главным направлением развития государства, что отвечает интересам парламентского большинства.

Шпаковский: об импичменте Додона речи не идет
© Sputnik/ Алексей Дружинин
Что происходит в Молдове: отстранение Додона и изменения в Конституции

В свою очередь, Игорь Додон уже призывал провести парламентские выборы досрочно и как можно скорее перевести Молдову на президентскую форму правления. Также Додон не раз заявлял о том, что выступает против внесения в Конституцию нормы о евроинтеграции Молдовы, так как это точка зрения правящей партии, которая не может быть навязана в качестве официальной идеологии государства.

Додон: мы не войдем ни в один блок и построим президентскую республику >>

"Правящее парламентское большинство пытается утвердить своих ставленников на различные посты в правительстве. Президент, используя свое право вето, кандидатуры отклонял. Тогда в 2017 был изобретен году такой инструмент, когда группа депутатов от правящей партии обращается в Конституционный суд, а тот выносит решение о том, что президент якобы блокирует процессы управления в республике и потому он временно отстраняется. Насколько это законно — судить не берусь, но, по-моему, в мировой практике подобных прецедентов нет", — сказал Шпаковский.

Как ранее сообщал Sputnik, Игоря Додона отстранили от полномочий только в вопросах назначения министров, поскольку он дважды отклонял кандидатов, предложенных правительством под предводительством премьер-министра Молдовы Павла Филипа.

Цуркану: отстранять президента в Молдове уже стало традицией >>

Комментарий политолога Александра Шпаковского слушайте в аудиозаписи радио Sutnik Беларусь.

 
 
Ссылка на источник 128
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Политолог Александр Шпаковский прокомментировал радио Sputnik Беларусь коллизию в высших эшелонах власти Молдовы, где Конституционный суд уже во второй раз временно...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Розыск: в "Скале" клиент обменника забрал выданную ему по ошибке тысячу евро
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика