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Сходил за трактором. Как вытащить застрявший в снегу шестиколесный Gelandewagen

03.01.2018 18:33 — Разное | Tut.by  
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Три портальных моста, три межколесных и два межосевых блокируемых дифференциала, шесть колес и 46 см дорожного просвета — таков вкратце невероятный пикап Mercedes G63 AMG 6×6. Чем круче джип, тем круче должен быть трактор, который его сможет вытянуть.


Оказывается, и у такого «монстра» могут возникнуть проблемы с проходимостью. Так и случилось в окрестностях итальянской Кортина-д'Ампеццо, зимнего курорта в Доломитовых Альпах. Судя по ролику, который на своей страничке в Instagram разместил пользователь Gregb.23, на выручку глубоко зарывшемуся в снегу и «севшему на брюхо» шестиколесному пикапу пришлось отправить гусеничный вездеход. И даже такой серьезной технике пришлось повозиться, чтобы вытащить из снега застрявший эксклюзивный вездеход.

 

Panzer down! & this happened… not even the #SnowCat… #Cortina

Публикация от Greg B. ⚫️

 
 
Ссылка на источник 176
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В Сети появилось видео освобождения из снега застрявшего там шестиколесного Gelandewagen. Эта работа оказалась по силам гусеничному трактору, да и то не сразу

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