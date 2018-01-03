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Сходил за трактором. Как вытащить застрявший в снегу шестиколесный Gelandewagen
Три портальных моста, три межколесных и два межосевых блокируемых дифференциала, шесть колес и 46 см дорожного просвета — таков вкратце невероятный пикап Mercedes G63 AMG 6×6. Чем круче джип, тем круче должен быть трактор, который его сможет вытянуть.
Оказывается, и у такого «монстра» могут возникнуть проблемы с проходимостью. Так и случилось в окрестностях итальянской Кортина-д'Ампеццо, зимнего курорта в Доломитовых Альпах. Судя по ролику, который на своей страничке в Instagram разместил пользователь
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