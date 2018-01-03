Сходил за трактором. Как вытащить застрявший в снегу шестиколесный Gelandewagen

Три портальных моста, три межколесных и два межосевых блокируемых дифференциала, шесть колес и 46 см дорожного просвета — таков вкратце невероятный пикап Mercedes G63 AMG 6×6. Чем круче джип, тем круче должен быть трактор, который его сможет вытянуть.



