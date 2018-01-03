Ухудшение отношений с Украиной может осложнить для Беларуси и отношения с Кремлем





Координатор аналитического проекта Belarus Security Blog называет одним из главных вызовов 2018 года для Беларуси кризис в отношениях с Украиной.

Накануне нового года Информационно-аналитический центр при Администрации президента обнародовал сборник материалов социологических исследований за 2016 год «Республика Беларусь в зеркале социологии», пишет Thinktanks.by .

В том числе были рассмотрены и протестные настроения белорусов: при определенных условиях, как утверждают исследователи, один миллион жителей страны готовы выйти на уличные акции, а около 200 тысяч рассматривают вариант вооруженных выступлений. Андрей Поротников не склонен оценивать приведенную в сборнике информацию как отражение реальной на данный момент угрозы для государства. «Тут есть два момента, которые смущают и сбивают с толку, - сказал эксперт в интервью Thinktanks.by. - Во-первых, публикация в конце 2017 года результатов опросов за год 2016-й. Все-таки тогда большое влияние на настроения имел, как помним, декрет «о тунеядцах». То есть даже если мы будем исходить из того, что цифры указанные ИАЦ соответствуют данным опроса, то насколько эта протестная активность актуальна именно сейчас?» Но, отмечает Андрей Поротников, «надо обратить внимание и подумать над тем, какой месседж власть передает этим сборником и для кого публикует цифры о протестной активности». «На мой субъективный взгляд, это проба легкого шантажа и России, и Запада с целью выбить поддержку для белорусских властей в 2018 году, который по факту является предвыборным годом. То есть, это такое предупреждение: ребята, смотрите, если вы нас не поддержите, не пойдете нам навстречу или, что еще хуже, попытаетесь дестабилизировать ситуацию, то неизвестно, как эта пороховая бочка полыхнет и кого этот взрыв зацепит — так что лучше вы как-то пойдете навстречу нашим пожеланиям и ожиданиям. Я эту публикацию воспринимаю именно так, пока что других объяснений для себя не нахожу», - сказал Андрей Поротников.

Трения перерастают в кризис

Продолжая разговор о протестных настроениях Андрей Поротников заметил, что, на его взгляд, было бы более правильно представить данные исследования по регионам: «Ситуация может меняться от региона к региону. Все-таки есть очень большая разница в социальном самочувствии на западе страны и на востоке. Внутри областей тоже есть районы с разной «температурой». Например, год назад на градообразующем предприятии «Кричевцементношифер» средняя зарплата была 250 рублей. Но им удалось выйти на украинский рынок со своей продукцией — зарплата составляет 700-800 рублей. И этот пример я привел не просто так — с украинским рынком. Если говорить о будущем, то, как мне кажется, для нас главной проблемой становятся отношения с Украиной, чей рынок стал для нас премиальным».

«Во-первых, Беларусь вышла на украинский рынок с продукцией, которую производят сами украинские предприятия. Очень многие бизнесмены Украины недовольны белорусской активностью. Украинский бизнес, думаю, будет активно лоббировать свои интересы в Раде и правительстве с целью ограничить доступ белорусской продукции на украинский рынок, - считает Андрей Поротников. - Во-вторых, политические отношения сейчас практически на нуле. Украинцы открыто называют Беларусь недружественным к Украине союзником агрессора, вспоминают историю с высылкой украинских граждан, шпионский скандал, историю с украинским телеканалом, который так и не вещает у нас и т. д. Киев говорит: почему мы, украинцы, позволяем недружественному соседу на себе зарабатывать политические, имиджевые и финансовые очки. Давайте перенесем минскую переговорную площадку в другое место, тем более что желающих принять на себя этот формат будет достаточно. Может быть, не стоит пускать белорусскую нефтепродукцию на свой рынок в таких масштабах, давайте подумаем, чем ее можно заместить? И все это на фоне совсем уже непонятных отношений Минска с Москвой».

В то же время, отмечает эксперт, отношения с Россией, скорее всего, будут также ухудшаться во второй половине года «после выборов у них и ближе к нашим выборам». «Получается, что у нас кризис отношений с Россией — без перспектив их улучшения, и кризис с Украиной. Ухудшение отношений с Киевом ухудшает и все наши позиции в отношениях с Москвой тоже — ведь для Кремля открываются новые возможности давления», - уверен Андрей Поротников.