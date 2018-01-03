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В Минске Dodge насмерть сбил пешехода, следователи ищут очевидцев ДТП
Следователи разыскивают свидетелей и очевидцев, которые могут оказать содействие и помощь в расследовании смертельной аварии, произошедшей 2 января в Минске.
По предварительной информации, около 21.00 46-летний водитель Dodge ехал по улице Алибегова со стороны проспекта Газеты «Звезда». На перекрестке с улицей Рафиева он совершил наезд на 36-летнего мужчину, который переходил дорогу по регулируемому переходу.
В результате наезда пешеход получил травмы и был доставлен в больницу, где днем 3 января скончался.
Как сообщила официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Республики Беларусь (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). По выводам освидетельствования, водитель был трезв.
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Смертельный наезд произошел 2 января, около 21.00, на перекрестке улиц Алибегова и Рафиева.
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