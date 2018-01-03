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В Сирии разбился еще один российский вертолет

03.01.2018 20:12 — Разное | Ежедневник  
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В Сирии разбился еще один российский вертолет

Российский вертолет Ми-24 потерпел крушение 31 декабря в Сирии. Об этом, как сообщает РИА Новости, рассказали в Минобороны.

Вертолет разбился в 15 километрах от аэродрома Хама. Это произошло из-за технической неисправности. Огневого воздействия по нему не было. Оба пилота погибли, борттехник эвакуирован на аэродром Хмеймим для оказания медицинской помощи, сообщает lenta.ru.

Серийный выпуск Ми-24 начался в 1971 году. Его неофициальное название — «Крокодил». С 2002 года случилось 18 аварий и катастроф с участием этого вертолета. Как сообщает «Интерфакс», ранее было известно минимум о трех инцидентах с российскими военными вертолетами в Сирии.

В ноябре Telegram-канал Directorate 4, который занимается обзором деятельности террористов, опубликовал видео, в котором показано уничтожение вертолета Ми-24 ВКС России с помощью ПТРК «Конкурс». Боевики заявили, что они сбили летательный аппарат. Согласно другой версии, причиной аварии стали технические неполадки.

 
 
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Российский вертолет Ми-24 потерпел крушение 31 декабря в Сирии. Об этом, как сообщает РИА Новости, рассказали в Минобороны.

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