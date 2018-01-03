Топ-10 событий гражданского общества Беларуси 2017 года по версии Pact





Организация Pact традиционно составила Топ-10 наиболее заметных достижений белорусского гражданского общества и изменений в среде, которые влияли на общественную жизнь в течение года.

Список событий и тенденций, представленных в Топ 10, является далеко не полным, однако дает представление, какие вопросы были ключевыми для гражданского общества Беларуси в 2017 году, сообщили в Pact .

Тема Года: Декрет о тунеядстве

В 2015 году Александр Лукашенко подписал Декрет №3, согласно которому белорусы без официального трудоустройства должны были заплатить налог «на социальное иждивенчество». Вступление в силу декрета спровоцировало всплеск гражданской активности и стало причиной мирных протестов в феврале-марте 2017 года. Выход на улицы тысяч людей привел к массовым задержаниям, а также к приостановке действия декрета до 2019 года.

Кампания Года: BY_Help

Начавшаяся в марте 2017 года кампания BY_Help (Юлия Дорошкевич, Алексей Лявончик и Андрей Стрижак) привлекла пожертвования в эквиваленте 55,000 долларов из частных и корпоративных источников внутри и вне Беларуси. Собранные средства были направлены на поддержку белорусов и их семей, которые пострадали в результате весенних протестов, дела «Белого легиона» и других.

Тренд Года: Признаки диалога

Высшие государственные чиновники становятся постоянными участниками мероприятий гражданского общества, таких как Кастрычніцкі экономический форум, Всемирная неделя предпринимательства или конференции Минского Диалога. Обсуждение периодического доклада Беларуси в Комитет по правам человека ООН (КПЧ), Параллельный форум гражданского общества накануне 26-й сессии ПА ОБСЕ в Минске и экспертные консультации по Национальному плану действий по правам человека свидетельствуют о признаках диалога.

Локализация Года: Международный конгресс исследователей Беларуси

Организаторы – Институт «Политическая сфера» – Международного конгресса исследователей Беларуси объявили, что 8-ой Конгресс состоится в Минске. Предварительные даты проведения – 27-29 сентября 2018 года. Академическим партнером Конгресса выступит Национальная академия наук Беларуси. В течение последних семи лет Конгресс проходил вне страны – в Каунасе или Варшаве.

Спасение Года: Курапаты – Котовка – Осмоловка

2017 год был отмеченсерией побед активистов по сохранениютерриторий в Минске, важных для местных сообществ. Двухнедельная защита Курапат, места массового захоронения жертв сталинских репрессий, привела к тому, что инвестор прекратил строительные работы. Общественный сквер в районе Котовка был сохранен, благодаря усилиям активистов и жителей. Местные жители исторического района Осмоловка смогли заморозить планы по сносу.

Последовательность Года: SocialWeekend

В 2017 году SocialWeekend провел 10-ый Национальный конкурс социальных проектов. Конкурс проходит с 2013 года и собирает поддержку на проекты от белорусских бизнес компаний и отдельных меценатов. За время своего существования SocialWeekend привлек более 150,000 долларов на поддержку более чем 150 проектов от 2,000 заявителей.

Медиа-помощь Года для гражданского общества: 34mag

Молодежный онлайн журнал 34mag.net в течение года регулярно размещал полезные материалы для общественных активистов. Написанные на понятном языке, публикации помогают лучше понять особенности публичной коммуникации, организовать мероприятия или образовательные интервенции, а также знакомят с успешнымистуденческимикампаниями Беларуси.

Общественный транспорт Года: Велосипед для всех!

Активисты велодвижения оказались одними из наиболее организованных и заметных в 2017 году. Велокарнавал Viva Ровар!собрал вместе более 15,000 велосипедистов; 2-й Международный фестиваль любителей велосипедови Форум ПраРовар продвигали велосипедную повестку. Более 700 велосипедистов присоединились к Международному любительскому веломарафону Суседзі 2017в Гродно; Международный велосипедный фестиваль Vezdevelom прошел в Бресте.

Волнение Года: Запад-2017

Совместные российско-белорусские военные учения «Запад-2017», которые проходили в сентябре, вызвали волнение в некоторых общественных кругах. Гражданское общество сыграло важную роль в проведении гражданского мониторинга, а также предоставлении альтернативных точек зрения и анализа возможных сценариев. Несмотря на предсказания, Беларусь не была оккупирована.

И Что-то Совсем Необычное: Правительство Беларуси стало основным – хотя и спорным – ньюсмейкером года

Открыв границы страны через отмену виз для граждан более чем 80 государств, правительство Беларуси использовало силовые методы разгона мирных протестов и задержания более 900 человек. Дело «Белого легиона» было закрыто, хотя суд над авторами «Регнума» продолжается. В Минске состоялось 26-ое заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ, в тоже время переговоры с МВФ были приостановлены. Лукашенко легализовал криптовалюты и подписал декрет об упрощении ведения бизнеса, однако законодательство о социальном иждивенчестве не отменено.