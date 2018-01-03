Хоккеисты минской «Юности» одержали пятую победу подряд в экстралиге чемпионата Беларуси и упрочили лидерство в турнирной таблице, на 6 очков оторвавшись от ближайшего преследователя солигорского «Шахтера». Правда, горняки провели на 1 матч меньше.

«Металлург-Жлобин» — «Юность-Минск» — 1:4 (0:3, 0:1, 1:0).

«Металлург»: Агеев (Белинский); Шуба — Киречко, Гайнетдинов — Н. Осипов — Баярунс; Никитин — Маслеников, Джиг — Дашков — Кувеко; Бусилко — Яскевич, Аникин — П. Степанов — Даниленко; Вергунов, Самохин.

«Юность-Минск»: Мильчаков (Шибанов); Ногачев — О. Горошко, М. Плотников — Развадовский — Ефименко; Иванов — Антонов, Скачков — Корсо — К. Захаров; П. Казакевич — Ерохо, Кашкар — Туркин — Парфеевец; Михнов — А. Каракулько — Алексей Скабелка.

Шайбы: 0:1 — Михнов (А. Каракулько, О. Горошко, 2.31), 0:2 — Кашкар (Парфеевец, О. Горошко, 4.41), 0:3 — К. Захаров (Корсо, Скачков, 10.37), 0:4 — Скачков (Развадовский, Казакевич, 29.13), 1:4 — Шуба (Н. Осипов, Гайнетдинов, 45.41, в меньшинстве).

Броски: 25−18 (6−9, 12−4, 7−5).

Штраф: 4−8.

Лучшие игроки матча: Шуба — Скачков, О. Горошко.

В составе «Юности» дебютировал очередной новобранец Евгений Скачков , за плечами которого более 400 матчей в КХЛ, где он набрал 188 (90+98) очков. 33-летний россиянин отметил дебют заброшенной шайбой и голевым пасом.

Следующий матч экстралиги пройдет 5 января, когда «Гомель» примет у себя минскую «Юность».

За 1−6-е места:

1. «Юность-Минск» — 74 очка (29 матчей; разница шайб 152−57)

2. «Шахтер» (Солигорск) — 68 (28; 104−52)

3. «Неман» (Гродно) — 63 (28; 105−56)

4. «Гомель» — 60 (28; 88−38)

5. «Металлург-Жлобин» — 39 (30; 78−96)

6. «Динамо-Молодечно» — 37 (28; 98−78).

За 7−12-е места

7. «Лида» — 40 (27; 84−87)

8. Беларусь-U20 — 38 (25; 82−79)

9. «Химик» (Новополоцк) — 33 (29; 69−95)

10. «Могилев» — 21 (28; 67−135)

11. «Брест» — 16 (29; 48−120)

12. «Витебск» — 15 (27; 48−130).



Фото: hockey.by