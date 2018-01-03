Белорусской альтернативной энергетике не дают развиваться маленькие квоты





Маленькие квоты не позволяют создавать в Беларуси крупные объекты альтернативной энергетики и привлекать серьезные инвестиции.

Таким мнением с " Ежедневником " поделился председатель совета директоров СООО TDF Ecotech и директор компании разработчика проектов Purwatt AG (Швейцария) Дмитрий Васильев.

- Совместная белорусско-швейцарская компания «ТДФ-Экотех» работает в Беларуси более 8 лет. Сколько средств она уже инвестировала в белорусскую альтернативную энергетику?

- Мы работаем с двумя компаниями-инвесторами. То есть с двумя инвестиционными группами. Одна занимается сельскохозяйственными биогазовыми комплексами, вторая – дегазацией полигонов. Если суммировать их инвестиции, то уже осуществленные вложения составят 40 млн евро. Это если говорить об уже реализованных проектах. И в рамках реализации сейчас находятся проекты на общую сумму около 25 млн евро. В ближайшие же годы количество наших проектов в Беларуси будет сокращаться.

- С чем связано это сокращение?

- Сокращается количество новых квот, которые мы получаем на альтернативную энергетику. Поэтому у нас очень серьезный портфель проектов на 2017-2018 годы, а в 2019-2020 годах инвестиции сократятся в разы. И сейчас мы думаем, как увеличивать количество проектов, чтобы содержать структуру в Беларуси, рабочие места и, соответственно, расти дальше.

- То есть новые квоты не дают развиваться?

- Мы ранее говорили, что готовы обсуждать новые квоты по сниженным тарифам, может даже приближенные к тарифу для конечного потребителя, без дотаций. Но нужен открытый диалог для поиска таких технологичных решений. А такого диалога не ведется. Квоты выделяются по принципу какого-то равномерного распределения среди заявителей. В результате проекты становятся дорогими. Мы в Несвижском районе подали заявку на 16МВт – получили «ноль», в Могилеве подали заявку на 70МВт – получили на 3,4МВт. Но если проект становится маленьким, он уже не вписывается в работу с банком, его себестоимость становится очень высокой. Проект становится почти неинтересным, к нему сложно подключать игроков на финансовом рынке альтернативной энергетики Европы. То есть мы общаемся со всеми, но мы не можем прийти с проектом в 3-4 млн евро в крупную инвестиционную компанию или крупный банк, потому что они таким предложением просто не будут заниматься. И нам приходится в этих случаях работать с частными инвесторами. Это возможно, благодаря нашей хорошей репутации. Но маленькие квоты не позволяют нам создавать серьезные объекты и привлекать серьезные инвестиции.

- В каких странах работает TDF Ecotech ?

- Сейчас мы сосредоточились на 5-ти. Это Швейцария, Австрия, Россия, Беларусь и Турция. Именно в них у нас реализуются новые проекты. Раньше также работали в Италии, ОАЭ, Сингапуре, однако теперь там новых проектов нет.

- В этой связи как бы вы ранжировали Беларусь по условиям ведения бизнеса в сфере альтернативной энергетики?

- В таком рейтинге, думаю, Беларусь определенное время у нас занимала первое место. Речь идет не о тарифах. А об оптимуме между тарифами, размерами сельскохозяйственных предприятий и размерами полигонов ТКО, которые были нам интересны. Но сейчас позиция Беларуси сдвигается на 2-3 место как в связи с сокращением портфеля проектов, так и с уменьшением их размеров.