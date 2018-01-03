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Financial Times: Беларусь в лидерах среди бывших соцстран по темпам улучшения делового климата

04.01.2018 00:02 — Разное | Ежедневник  
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Financial Times: Беларусь в лидерах среди бывших соцстран по темпам улучшения делового климата

По мнению экспертов Financial Times, Беларусь занимает третье место по темпам улучшения делового климата на постсоветском пространстве и среди бывших соцстран.

Первую строчку в данном рейтинге заняла Украина, на втором Узбекистан, а на третьем месте - Беларусь. 

Россия заняла пятую позицию в рейтинге Financial Times.

В список вошли даже такие страны, как Казахстан, Македония, Польша, Сербия, Таджикистан, Молдова, Чехия, Словения.

 
 
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По мнению экспертов Financial Times, Беларусь занимает третье место по темпам улучшения делового климата на постсоветском пространстве и среди бывших соцстран.

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