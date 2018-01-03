Dell и Lenovo представили мощные ультратонкие ноутбуки

Компании Dell и Lenovo в преддверии выставки CES 2018 представили тонкие и производительные ультрабуки в безрамочном дизайне с процессорами Intel последнего поколения.



Dell XPS 13. Фото: Gizmodo

Dell XPS 13

Обновленный XPS 13 оснащается процессорами Intel восьмого поколения (Core i5−8250U или Core i7−8550U), встроенной графикой Intel UHD Graphics 620, а также SSD-накопителями емкостью от 128 ГБ до 1 ТБ. Оперативной памяти может быть до 16 ГБ. Емкость батареи — 52 Вт/ч.



Фото: engadget

Диагональ экрана c минимальными рамками по бокам составляет 13,3 дюймов. По словам представителей компании, соотношение дисплея к остальному корпусу составляет 80,7%.



Фото: engadget

Разрешение — Full HD (1920×1080 пикселей) или UHD (3840×2160 пикселей), максимальная яркость — 400 нит. Старшими модификациями можно управлять прикосновениями к дисплею. Фронтальную камеру вместе с инфракрасным датчиком для разблокировки сканированием лица (функция Windows Hello) разместили в нижней части экрана.

Ноутбук весит всего 1,2 килограмма при толщине в 11,6 миллиметров. Из портов предусмотрено три USB-C разъема, два из которых совместимы с Thunderbolt 3. Присутствует слот для чтения карт памяти.



Фото: engadget

В продажу гаджет выйдет в белом и розовом цветах. Цена младшей модификации составляет около 1000 долларов.

Lenovo ThinkPad

Компания Lenovo обновила ноутбуки ThinkPad серий X, T и L до восьмого поколения процессоров Intel. В зависимости от конкретной модели производитель также внес различные улучшения.





Например, 12,5-дйюмовая модель X280 стала на 15% тоньше и 20% легче в сравнении со своим предшественником, а ThinkPad Yoga X360 получил поддержку стилуса Active Pen и инфракрасную камеру для функции Windows Hello.





Модели L380, L380 Yoga, L480 и L580 оснащаются экранами диагональю от 13 до 15 дюймов. Некоторые модификации поддерживают управление прикосновениями. Топовая модель в линейке (L580) комплектуется выделенной графической подсистемой от компании AMD.

Стоимость «младшего» L380 составляет 449 долларов, L380 Yoga — 549 долларов, L480 — 779 долларов, L580 — 769 долларов. В продажу гаджеты поступят в феврале.





Модели T480, T480s и T580 могут похвастаться высоким временем автономной работы. Производитель утверждает, что от одного заряда устройства «живут» до 27 часов. Кроме того, старший T580 оснащается дискретной графикой NVIDIA GeForce MX150.

Цена модель T480 — 989 долларов, T480s — 1269 долларов, T580 — 1079 долларов. Старт продаж намечен на конец января.

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