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Клезович: как паводок на реке Птичь повлиял на жизнь Полесья

04.01.2018 11:21 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Накануне, 3 января, талыми и паводковыми водами от реки Птичь был затоплен участок автодороги Лучицы — Хвойня Петриковского района. Уровень воды в реке вблизи деревни Первая Слободка составил 361 сантиметр. Соответственно, увеличились глубина и длина подтопления участка автодороги. В длину дорога была затоплена на 155 метров, в глубину — от 25 до 40 сантиметров.

Клезович: как паводок на реке Птичь повлиял на жизнь Полесья
© Sputnik/ Андрей Александров
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"В деревне Хвойня проживает 11 человек пенсионного возраста и неработающих. Автолавка приезжает 3 раза в неделю. Проезд по дороге возможен автомобилями повышенной проходимости и грузовым транспортом, проезд легкового автотранспорта закрыт накануне, 3 января", — рассказала Клезович.

Сейчас проведена подсыпка данного участка автодороги, установка информационных знаков для водителей и дорожных элементов, обозначающих края проезжей части.

Кроме того, до деревни можно добраться и по объездной дороге Н4058 через перекресток в направлении деревни Секеричи, уточнила представитель МЧС.

"Жизнедеятельность деревни Хвойня не нарушена. Угрозы жилым домам, хозяйственным постройкам и административным зданиям нет", — сказала Клезович.

Сотрудниками МЧС ведется постоянный мониторинг паводковой ситуации в районе. Так, установлено, что уровень воды в реке Случь в районе гидропоста деревни Ленин в настоящее время составляет 252 сантиметра. Дождевыми водами со стороны леса в деревне Ленин подтоплено 6 подворий. В двух случаях расстояние от подворий до жилых домов и хозпостроек составляет 1-2 метра.

Комментарий официального представителя Гомельского областного УМЧС Марии Клезович слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Официальный представитель Гомельского областного УМЧС Мария Клезович рассказала радио Sputnik Беларусь о нынешней ситуации в Петриковском районе после подтопления...

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