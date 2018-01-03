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Клезович: как паводок на реке Птичь повлиял на жизнь Полесья
04.01.2018 11:21 — Разное | Sputnik Беларусь
Накануне, 3 января, талыми и паводковыми водами от реки Птичь
© Sputnik/ Андрей Александров
"В деревне Хвойня проживает 11 человек пенсионного возраста и неработающих. Автолавка приезжает 3 раза в неделю. Проезд по дороге возможен автомобилями повышенной проходимости и грузовым транспортом, проезд легкового автотранспорта закрыт накануне, 3 января", — рассказала Клезович.
Сейчас проведена подсыпка данного участка автодороги, установка информационных знаков для водителей и дорожных элементов, обозначающих края проезжей части.
Кроме того, до деревни можно добраться и по объездной дороге Н4058 через перекресток в направлении деревни Секеричи, уточнила представитель МЧС.
"Жизнедеятельность деревни Хвойня не нарушена. Угрозы жилым домам, хозяйственным постройкам и административным зданиям нет", — сказала Клезович.
Сотрудниками МЧС ведется постоянный мониторинг паводковой ситуации в районе. Так, установлено, что уровень воды в реке Случь в районе гидропоста деревни Ленин в настоящее время составляет 252 сантиметра. Дождевыми водами со стороны леса в деревне Ленин подтоплено 6 подворий. В двух случаях расстояние от подворий до жилых домов и хозпостроек составляет 1-2 метра.
Комментарий официального представителя Гомельского областного УМЧС Марии Клезович слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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