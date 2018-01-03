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Вы не хотите это видеть. В сети появился трейлер "Слендермена" - фильма ужасов по мотивам мема

04.01.2018 11:27 — Разное | Tut.by  
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На официальном YouTube-канале Sony Pictures появился первый трейлер хоррора «Слендермен». Фильм, основанный на страшилке из интернета, расскажет о жутком монстре, который преследует подростков в небольшом городке.

По сюжету группа девушек решает разобраться в причинах исчезновения своих сверстников в их городке. За похищениями стоит жуткий монстр, который будет сводить жертв с ума, заставляя их делать ужасные вещи.

Как рассказывает TJournal, Слендермен стал популярным интернет-мемом и персонажем городских легенд в 2009 году. Его создал Эрик Нудсен во время конкурса на лучшую работу в фотошопе с элементами сверхъестественного на форуме Something Awful. Постепенно работа вышла за пределы сайта: пользователи стали сами дополнять историю персонажа, снимать любительские видео, фильмы и делая игры со Слендерменом.

К слову, в 2014 году в США было зафиксировано два трагических случая, связанных с героем хоррора. В Висконсине 12-летняя девочка зарезала близкую подругу и оставила ее умирать в лесу, объяснив это тем, что ей так приказал Слендермен. А чуть позже в Огайо 13-летняя девочка напала с ножом на родную мать.

В российском прокате картина стартует 17 мая. Предположительно в это же время фильм может выйти и на белорусские экраны.

 
 
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Фильм, основанный на страшилке из интернета, расскажет о жутком монстре, который преследует подростков в небольшом городке.

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