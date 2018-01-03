Брестский ДСТ заключил договоры на ремонт дорог в Киевской области

ОАО «Дорожно-строительный трест № 4 г. Бреста» заключило договоры на ремонт дорог в Киевской области, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель главного инженера по внешнерегиональной деятельности ДСТ, глава представительства ОАО в Украине Александр Зарецкий.

Брестчане признаны победителями аукциона по ремонту дороги Комаровка-Небелица. На участке протяженностью 9 км специалисты треста уже начали работы. Объект планируется ввести в эксплуатацию в июле. Стоимость проекта — около 250 тысяч долларов.

В портфеле брестских дорожников на 2018 год есть еще два контракта на общую сумму более 900 тысяч долларов. Как только установится благоприятная погода, рабочие приступят к ремонту 1,5-километрового отрезка дороги Липовка-Березовка, а также участка длиной 6 км трассы Иванков-Радомышль. Сдать оба объекта планируется до конца года.

Дорожно-строительный трест Бреста начал осваивать рынок Украины в 2017 году. Там было создано ООО «Совместное украинско-белорусское предприятие «Белавтодор-Украина». В августе брестчане заключили договор со службой автомобильных дорог в Житомирской области. Представители Беларуси победили в торгах на текущий ремонт дороги Глубочица-Станишовка через Калиновку. Работы на объекте стоимостью более 916 тыс. долларов завершены.

«На рынке Украины мы делаем первые шаги. Было много нового, изучали законодательство, опробовали объекты. На текущий год уже заключили контракты почти на 1 миллион долларов. На этом не останавливаемся, будем продолжать участвовать в аукционах», — подчеркнул Александр Зарецкий.