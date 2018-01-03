ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Боевики произвели минометный обстрел российской авиабазы в Сирии

04.01.2018 11:19 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Боевики произвели минометный обстрел российской авиабазы в Сирии

Российская авиабаза Хмеймим в Сирии подверглась минометному обстрелу в Сирии. Есть потери.

Интересно, что официальные и неофициальные данные о потерях в ВКС России сильно разнятся. Так ряд российских СМИ сообщили, что в результате обстрела был и уничтожены семь российских самолетов, а ранения получили не менее 10 военнослужащих. Это самые большие потери за все время воздушной операции России в Сирии.

Однако Министерство обороны России назвала сообщения СМИ фейком. Минобороны признало факт минометного обстрела, но дало совсем другие данные о потерях.

Согласно сообщению ведомства, "мобильная диверсионная группа" террористов открыла минометный огонь по базе 31 декабря. В настоящее время сирийские силовики разыскивают причастных к атаке радикалов, а также усиливают режим охраны территории, прилегающей к аэродрому.

По данным Минобороны, в результате обстрела погибли двое военнослужащих, но не было уничтожено ни одного самолета.

 
 
Ссылка на источник 76
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российская авиабаза Хмеймим в Сирии подверглась минометному обстрелу в Сирии. Есть потери.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Dell и Lenovo представили мощные ультратонкие ноутбуки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика