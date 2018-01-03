|
Боевики произвели минометный обстрел российской авиабазы в Сирии
04.01.2018 11:19 — Разное | Ежедневник
Российская авиабаза Хмеймим в Сирии подверглась минометному обстрелу в Сирии. Есть потери.
Интересно, что официальные и неофициальные данные о потерях в ВКС России сильно разнятся. Так ряд российских СМИ сообщили, что в результате обстрела был и уничтожены семь российских самолетов, а ранения получили не менее 10 военнослужащих. Это самые большие потери за все время воздушной операции России в Сирии.
Однако Министерство обороны России назвала сообщения СМИ фейком. Минобороны признало факт минометного обстрела, но дало совсем другие данные о потерях.
Согласно сообщению ведомства, "мобильная диверсионная группа" террористов открыла минометный огонь по базе 31 декабря. В настоящее время сирийские силовики разыскивают причастных к атаке радикалов, а также усиливают режим охраны территории, прилегающей к аэродрому.
По данным Минобороны, в результате обстрела погибли двое военнослужащих, но не было уничтожено ни одного самолета.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российская авиабаза Хмеймим в Сирии подверглась минометному обстрелу в Сирии. Есть потери.
|
Архив (Разное)
Комментарии