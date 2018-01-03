«Пятого января меня с тремя детьми хотят выселить на улицу из социального жилья в Каменной Горке, — позвонила в редакцию TUT.BY читательница Валерия (имена изменены. — Прим.TUT.BY). — Все из-за бывшего мужа: он был нанимателем этой квартиры, а когда со мной развелся, то из мести расторг договор. Из-за пробелов в законодательстве, я не могу оформить договор найма на себя, потому что „бывшая жена — не член семьи нанимателя“, а дети — несовершеннолетние. И если нас выселят, как сказано в предписании, то идти нам будет некуда».



Фото: Reuters

Основания жить в социальной квартире — только у супруга

Валерия и Алексей поженились в 2003 году. Он хотел детей, которых не было в первом браке. Через год у пары родился сын, еще через год — дочка. Жили сначала у родителей Валерии в «хрущевке» в Военном городке, потом в «двушке» вместе со свекровью.

— В 2006 году стала на очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий как молодая семья, — рассказала Валерия. — И, возможно, долго бы пришлось ждать, если бы не травма мужа на службе, из-за которой ему дали вторую группу инвалидности. Это и послужило основанием для получения социального жилья.

В сентябре 2010 года администрация Заводского района вынесла решение о предоставлении «жилого помещения социального пользования государственного жилищного фонда Алексею, состоящему на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в администрации района с 2009 года по категории инвалиды при исполнении воинских обязанностей, с 2006 года по категории общая очередь составом семьи четыре человека (супруги и двое детей), со снятием с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий».

В марте 2011 года Алексей заключил бессрочный договор найма жилого помещения социального пользования и получил трехкомнатную квартиру в новостройке в Каменной Горке.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— В августе мы уже в нее въехали: спешили с ремонтом, так как старший ребенок шел в первый класс, — вспоминает Валерия. — Со временем отношения стали портиться. В последнее время их вообще не было. В 2017 году у меня родилась дочь от другого мужчины. Муж подал на развод. Нас развели минувшим летом, в июле. А за месяц до этого Алексей подал документы на расторжение договора найма на социальную квартиру, в которой мы остались жить. Он же переехал к маме. Был период, когда муж мог переоформить договор на меня — дети-то остались со мной. Но отказался. Его сторону заняла и свекровь: пошла к нотариусу и стала представителем своего сына. Как так?! Это же ее внуки…

По словам Валерии, она обращалась с просьбой перезаключить договор на ее имя в расчетно-справочный центр № 4, ЖРЭО № 2 Фрунзенского района, а также в отдел жилищной политики районной администрации.

— Но все отказали. Из администрации Фрунзенского района пришел ответ, что решение об изменении договора найма жилого помещения осуществляется только в нескольких случаях: «по требованию нанимателей, объединяющихся в одну семью; вследствие признания нанимателем другого члена семьи; по требованию члена семьи нанимателя». Но ни один из этих пунктов, как оказалось, нам не подходит, потому что «бывшая супруга не является членом семьи по отношению к нанимателю», а дети, которые имеют право на перезаключение договора, еще несовершеннолетние. А поскольку я не являюсь больше членом семьи нанимателя, мне и было отказано в оформлении договора найма на социальное жилье.

19 декабря Валерия получила предписание из ЖРЭО № 2, согласно которому она вместе с тремя детьми должна освободить квартиру до 5 января 2018 года.

— Но выселяться мне некуда: у родителей двухкомнатная квартира в «хрущевке» всего 45 квадратных метров. Там мне с тремя детьми не хватит места. Кроме этого, я даже на арендную квартиру рассчитывать не могу, потому что когда давали социальную, нас сняли с очереди на улучшение жилищных условий.



Фото: Елена Зуева, TUT.BY

«Мне обидно, что там будет жить другой»

Мы дозвонились Алексею и спросили, почему он не оставил жилье детям, о которых так мечтал.

— Сын и дочка всегда могут приехать жить ко мне. Я бы лично им это сказал, но супруга не дает с ними общаться, даже замки сменила.

Эту квартиру я получил по инвалидности: во время прохождения службы в армии был травмирован, позже дали вторую нерабочую группу. Когда получили квартиру — очень обрадовались. Это у меня второй брак. В первом десять лет не было детей, а тут — двое желанных… Понимаете, если бы она мне просто сказала, что вот так и так, давай расстанемся. Было бы все по-другому. Но она скрывала беременность, и я это только на последних месяцах заметил. Так как у нас отношений близких не было, понял, что не мой ребенок. Я ушел, оставил им квартиру. Но после того, как она очень сильно оскорбила меня в суде, я просто не захотел, чтобы она с другим жила в этой квартире. Было обидно.

Официально: насильно никто не выселит, но…

Ситуация прокомментировал директор ЖРЭО № 2 Фрунзенского района:

— Нанимателю выделили социальное жилье по категории «инвалиды при исполнении воинских обязанностей». В декабре 2017 года Алексей уведомил нас о том, что выселяется из квартиры и расторгает договор найма. Наниматель пояснил, что развелся, в оплате жилья участвует только он, а бывшая супруга — нет. Это было его право.

Учитывая ситуацию, ЖРЭО обратилось за разъяснениями в Мингорисполком. Оттуда пришел ответ: «поскольку бывшая супруга не относится к членам семьи нанимателя, полагаем, что правовых оснований для ее проживания с детьми в данной квартире и заключение с ней договора найма на указанное жилое помещение государственного жилого фонда не имеется».

У Валерии есть право, как у законного представителя несовершеннолетних детей, обратиться с заявлением в ЖРЭО и РСЦ с просьбой предоставить ей право перезаключения договора найма социальной квартиры.

— Поскольку таких заявлений не было, ЖРЭО и вынесло предписание о выселении. Но это не значит, что завтра мы насильно это сделаем. Скорее всего, этот вопрос будет решаться в суде.

Пока материал готовился к публикации, Валерия написала в РСЦ № 4 и ЖРЭО № 2 заявления от имени старшего сына как законный его представитель и ждет ответа.