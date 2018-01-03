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Спортзал в Нью-Йорке предложил посетителям обнаженные тренировки

04.01.2018 11:50 — Разное | Tut.by  
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Нью-йоркская сеть спортзалов Hanson Fitness предложила клиентам новую программу ню-тренировок: подразумевается, что на занятиях все будут обнаженными.


Фото: hansonfitness.com. Зал, где будут проводиться занятия

Представительница спортзала пояснила Business Insider: для данного вида тренировок это первый случай в Нью-Йорке, когда посетителям предлагают заниматься обнаженными.

Ню-занятие будет включать в себя проработку всех групп мышц с использованием веса собственного тела. Среди преимуществ ню-классов в студии называют не только выработку эндорфинов, удобство и большее старание в выполнении упражнений, но и уменьшение количества стирки.

Тренировки начнутся 5 января, и проводить их будет известный тренер Гарри Хэнсон: раньше он тренировал певицу Рианну, актрису Сандру Буллок и модель Тайру Бэнкс.

Пока что в спортзале запланировано три ню-занятия в неделю — для мужчин, для женщин и смешанное. В компании рассказали, что уже забронировано несколько частных тренировок: в основном, для супружеских пар.

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Нью-йоркская сеть спортзалов Hanson Fitness предложила клиентам новую программу ню-тренировок: подразумевается, что на занятиях все будут обнаженными.

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