Спортзал в Нью-Йорке предложил посетителям обнаженные тренировки

Нью-йоркская сеть спортзалов Hanson Fitness предложила клиентам новую программу ню-тренировок: подразумевается, что на занятиях все будут обнаженными.



Фото: hansonfitness.com. Зал, где будут проводиться занятия

Представительница спортзала пояснила Business Insider : для данного вида тренировок это первый случай в Нью-Йорке, когда посетителям предлагают заниматься обнаженными.

Ню-занятие будет включать в себя проработку всех групп мышц с использованием веса собственного тела. Среди преимуществ ню-классов в студии называют не только выработку эндорфинов, удобство и большее старание в выполнении упражнений, но и уменьшение количества стирки.

Тренировки начнутся 5 января, и проводить их будет известный тренер Гарри Хэнсон: раньше он тренировал певицу Рианну, актрису Сандру Буллок и модель Тайру Бэнкс.

Пока что в спортзале запланировано три ню-занятия в неделю — для мужчин, для женщин и смешанное. В компании рассказали, что уже забронировано несколько частных тренировок: в основном, для супружеских пар.