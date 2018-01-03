В Полесье – паводок: подтоплены дороги и подворья

Подтопление участка дороги произошло в Петриковском районе, закрыто движение автотранспорта, поднялся уровень воды в реках по причине аномально теплой дождливой зимы.

Так, уровень воды в реке Птичь в районе деревни Первая Слободка Петриковского района достиг 361 см. Участок дороги Лучицы – Хвойня подтоплен на глубину 40 см.

По данным на утро 4 января уровень воды в реке Случь возле деревни Ленин Житковичского района вырос до 252 см, в деревне шесть подворий подтоплены дождевыми водами.

В деревне живут 11 пенсионеров, сюда трижды в неделю приезжает автолавка, а легковые машины пока будут добираться в деревню по объездной дороге, делая круг в 14 километров. Работники ДРСУ-112 сделали подсыпку этого участка автодороги, поставили дорожные элементы, обозначающие края проезжей части, а также указатели маршрута объезда.

По информации Гомельского МЧС, «жизнедеятельность в деревне не нарушена, угрозы жилым домам, хозяйственным постройкам, административным зданиям нет», пишет kp.by .