В Беларуси в 2018 году один раз пересчитают пенсии. Об этом сегодня сообщила министр труда Ирина Костевич. Глава ведомства также рассказала про повышение пенсионного возраста и затронула вопрос минимального страхового стажа.

Ирина Костевич также рассказала, от чего будет зависеть размер повышения пенсий.

— Это будет зависеть от того, как будет развиваться экономика, какими темпами будем развиваться в 2018 году, от наполняемости и доходности ФСЗН. Задача — соотношение средней пенсии не менее 40% от средней заработной платы по стране.

Министр отметила, что в Беларуси сегодня проживает около 2,6 миллиона человек, из них 2,1 миллиона человек получает пенсии по возрасту.

Ирина Костевич также затронула вопрос минимального страхового стажа. По словам министра, пересматривать его не намерены, в том числе и для женщин, воспитывающих 4-х детей. Напомним, в этом году минимальный страховой стаж повышен до 16 лет и 6 месяцев.

— Это непопулярная мера. которую мы принимали в последние годы. Но это необходимая мера, чтобы обеспечить необходимый уровень пенсионного обеспечения, — сказала министр труда.

По ее словам, до 2017 года было много обращений из-за «страховой ловушки».

— Люди не могли наработать 16-летний минимальный страховой стаж. В 2017 году отдельным категория граждан — тем, у кого был очень большой кредитный период (долго учились, были долго в отпуске по уходу за ребенком, длительно ухаживали за инвалидами), для них увеличен общий трудовой стаж, — сказала Ирина Костевич.

Министр добавила, что тем, кто ухаживает за инвалидами, но не выработал требуемый трудовой стаж, в течение 5 лет после достижения пенсионного возраста получают пособие по уходу за инвалидом. Эта возможность предусмотрена также для военнослужащих, которые не выработали необходимые трудовой стаж.

Ирина Костевич сообщила, что в 2017 году в ФСЗН выделили из госбюджета 700 млн рублей субвенций. «Эти деньги пошли на выплату страховых расходов», — отметила Ирина Костевич.