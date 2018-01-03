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В Бресте осудили обвиняемых в убийстве таксиста: они получили от 23 до 25 лет колонии
4 января в Бресте огласили приговор трем
Брестский областной суд признал трех мужчин виновными в убийстве с особой жестокостью, сопряженном с разбоем группой лиц, групповом разбое и уничтожении личных документов.
30-летнему уроженцу Каменецкого района суд назначил 24 года усиленного режима с конфискацией имущества, 25-летнему жителю Лиды — 23 года усиленного режима с конфискацией, а его 24-летнему товарищу, организатору преступления, — 25 лет усиленного режима с конфискацией.
Обвиняемых также обязали возместить в солидарном порядке моральный ущерб потерпевшим — по 50 тысяч рублей матери и брату погибшего.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Напомним,
Поздно вечером 19 апреля жители Гродненской области подсели к нему в такси и попросили подвезти в агрогородок Чернавчицы, где жил третий участник преступной группы. В Чернавчицах к ним присоединился 30-летний Андрей, который указал дорогу и на безлюдном участке проселочной трассы попросил сделать санитарную остановку. Когда водитель остановился, один из участников группы набросил таксисту на шею кожаный ремешок, а двое других наносили удары по лицу, шее, телу. Затем они вытащили свою жертву из авто и продолжили избиение. На месте они не смогли довести дело до конца — их спугнул проезжавший автомобиль. Тогда обвиняемые попытались загрузить избитого в багажник и отъехать дальше, но водитель сумел выбраться и попытался убежать. Его догнали, избили и уложили на пол салона.
Возле деревни Дружба нападавшие достали таксиста и продолжили избивать руками, ногами и черенком от лопаты. От полученных повреждений водитель скончался. В общей сложности потерпевшему нанесли 57 телесных повреждений.
Тело погибшего преступники сбросили в мелиоративный канал и уехали в Гродненскую область, где в последующем сожгли его документы. Там
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Их также обязали возместить по 50 тысяч рублей морального вреда матери и брату убитого.
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