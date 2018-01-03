ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бресте осудили обвиняемых в убийстве таксиста: они получили от 23 до 25 лет колонии

04.01.2018 12:10 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

4 января в Бресте огласили приговор трем обвиняемым в разбое и убийстве брестского таксиста с отягчающими обстоятельствами, сообщила TUT.BY начальник отдела прокуратуры Брестской области Елена Лещенко.


Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Брестский областной суд признал трех мужчин виновными в убийстве с особой жестокостью, сопряженном с разбоем группой лиц, групповом разбое и уничтожении личных документов.

30-летнему уроженцу Каменецкого района суд назначил 24 года усиленного режима с конфискацией имущества, 25-летнему жителю Лиды — 23 года усиленного режима с конфискацией, а его 24-летнему товарищу, организатору преступления, — 25 лет усиленного режима с конфискацией.

Обвиняемых также обязали возместить в солидарном порядке моральный ущерб потерпевшим — по 50 тысяч рублей матери и брату погибшего.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Напомним, по версии обвинения, трое мужчин 19 апреля вступили в преступный сговор с целью разбоя и убийства водителя такси. К выбору жертвы обвиняемые подошли тщательно. Они навели справки и определили водителя без семьи. По их мнению, такого человека не будут искать.

Поздно вечером 19 апреля жители Гродненской области подсели к нему в такси и попросили подвезти в агрогородок Чернавчицы, где жил третий участник преступной группы. В Чернавчицах к ним присоединился 30-летний Андрей, который указал дорогу и на безлюдном участке проселочной трассы попросил сделать санитарную остановку. Когда водитель остановился, один из участников группы набросил таксисту на шею кожаный ремешок, а двое других наносили удары по лицу, шее, телу. Затем они вытащили свою жертву из авто и продолжили избиение. На месте они не смогли довести дело до конца — их спугнул проезжавший автомобиль. Тогда обвиняемые попытались загрузить избитого в багажник и отъехать дальше, но водитель сумел выбраться и попытался убежать. Его догнали, избили и уложили на пол салона.

Возле деревни Дружба нападавшие достали таксиста и продолжили избивать руками, ногами и черенком от лопаты. От полученных повреждений водитель скончался. В общей сложности потерпевшему нанесли 57 телесных повреждений.

Тело погибшего преступники сбросили в мелиоративный канал и уехали в Гродненскую область, где в последующем сожгли его документы. Там их и задержали правоохранители.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 89
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Их также обязали возместить по 50 тысяч рублей морального вреда матери и брату убитого.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
У пятніцу ў Беларусі будзе дождж з мокрым снегам і парывісты вецер
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика