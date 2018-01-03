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Ахремчик: светлогорские "беглецы из детсада" ехали в сказку?

04.01.2018 12:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Три маленьких жителя Светлогорска, воспитанники детсада №21, вечером 3 января самостоятельно покинули садик и на поезде направились в Жлобин, чем устроили настоящий переполох, подняв по тревоге весь личный состав Светлогорского РОВД.

Ахремчик: светлогорские "беглецы из детсада" ехали в сказку?
© Фото: пресс-служб БЖД/Александр Бачило
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К счастью, на подъезде к станции Мормаль дети были обнаружены сотрудниками милиции и возвращены перепуганным родителям. Что могло послужить причиной такого отчаянного поступка маленьких путешественников? Своими предположениями на радио Sputnik Беларусь поделилась известный белорусский психолог Лилия Ахремчик.

"Одним из мотивов мог быть фактор плохих отношений с воспитателями, обида или протест. Но поскольку дети убежали не домой, то, возможно, это было игрой, поездкой в далекое, волшебное место, где они хотели увидеть или получить что-то необыкновенное", — считает психолог. 

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Комментарий психолога Лилии Ахремчик слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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После того, как трое воспитанников детского сада в Светлогорске сбежали в Жлобин, известный психолог Лилия Ахремчик рассказала радио Sputnik Беларусь, как возникает...

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