Сколько стоит заниматься фигурным катанием

Сезон катания на коньках — в самом разгаре. Самое время задуматься, где выгоднее для бюджета оттачивать тройные прыжки. GO.TUT.BY попросил призера республиканских соревнований и действующую спортсменку Алину Супоненко помочь с ответом на вопрос: «Сколько стоит научиться кататься на коньках?».

Фото: из личного архива героини

— Фигурное катание сейчас — очень популярный вид спорта. После мировых ледовых шоу (например, «Кармен» и «Мама» Ильи Авербуха) зрителей и фанатов фигурного катания стало больше. Люди начинают заниматься на любительском уровне, чтобы улучшить свою физическую форму, освоить что-то новое. А без помощи квалифицированных специалистов новые элементы не освоишь.

Перед началом любых активных занятий спортом лучше пройти медкомиссию.

— Конечно, справка от врача желательна. Ведь в фигурном катании идет нагрузка на весь организм. Что касается, например, диетологов, то это культура питания и каждый должен следить за этим сам, — объясняет спортсменка.



Фото: Reuters

Где кататься

— В Минске достаточно много мест для занятий . Есть крытые катки: «Минск-Арена», «Чижовка-Арена», ледовые площадки на улице Притыцкого и на улице Каролинской. Зимой заливают ледовые площадки на Немиге, у «Чижовка-Арены». Цены за выход на лед в среднем — от 3 до 7 рублей, прокат коньков — от 3 до 5 рублей. Все катки комфортные и здесь, думаю, нужно выбирать по расположению.

Что понадобится

— Самое важное в экипировке — это коньки. Цена на них зависит от модели. Для начинающих слишком крутые не нужны, простые для детей и подростков обойдутся приблизительно в 80 рублей, а взрослые немного дороже — 100 рублей. Для справки, фигурные коньки отличаются от обычных ботинком и лезвием. Ботинок у профессиональных мягче, потому что внутри поролон. Чувствуешь себя, как в тапочках. Лезвие сделано из высококачественной стали, устойчивой к ржавчине. К конькам желательно иметь жесткие чехлы на лезвия, чтобы дойти до льда, а это от 15 до 25 рублей. Также не помешает тряпочка для протирания коньков после тренировки, но ее можно заменить обычным маленьким полотенцем. Плюс ко всему, берем еще сумку для коньков, стоит она 20−50 рублей.

Как тренироваться

— Заниматься фигурным катанием можно в спортивных клубах, где работают профессиональные тренеры. Количество человек в группе — около 15−20. При выборе абонемента обращайте внимание на количество занятий. У каждой секции оно будет отличаться, но если обобщить, то это — 2−3 тренировки в неделю.

Что касается детей, цены стартуют от 100 рублей в месяц. Например, в «Минск-Арене» обучение фигурному катанию в оздоровительных группах для детей стоит 110 рублей: это выход на лед три раза в неделю, плюс занятия по общей физической подготовке и хореографии. Абонемент на месяц для взрослых в «Минск-Арене» стоит 50 рублей — но подразумевает только один выход на лед в неделю.

Конечно, частные уроки лучше групповых: тренер уделяет внимание только вам. Цена оговаривается лично. В среднем, это от 30 до 60 рублей за занятие — и для детей, и для взрослых. Как правило, в дополнение нужно оплатить выход на лед для себя и для тренера. Итого в месяц речь идет о сумме около 300 рублей.