Три ребенка ушли из детсада в Светлогорске и уехали в Жлобин на поезде

Три мальчика 3-4 лет ушли из светлогорского детского сада №21 вечером 3 января, они сели на поезд, следующий в Жлобин.

Об исчезновении мальчиков стало известно из сообщений родителей, которые, придя вечером в сад, не обнаружили своих детей.

Мальчики были обнаружены в дизель-поезде на Жлобин без взрослых. Сотрудники милиции сопроводили детей в Жлобин, где доставили в местное отделение милиции. В тот же вечер малыши были доставлены в Светлогорск и переданы родителям.

По факту случившегося проводится проверка, которая поможет установить, как дети самостоятельно смогли покинуть детсад.