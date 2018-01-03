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Цена на нефть поднялась до рекордного уровня

04.01.2018 12:11 — Разное | Ежедневник  
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Цена на нефть поднялась до рекордного уровня

Цена на нефть марки Brent в четверг впервые за 2,5 года достигла уровня в 68 долларов за баррель.

По состоянию на 00:55 по московскому времени стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличилась на 2,1% и достигла 68,01 доллара за баррель. Это довольно высокий показатель, сообщает агентство РИА Новости.

В последний раз баррель нефти марки Brent стоил больше 68 долларов в мае 2015 года.

 
 
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Цена на нефть марки Brent в четверг впервые за 2,5 года достигла уровня в 68 долларов за баррель.

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