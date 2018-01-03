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В Логойском районе водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

04.01.2018 12:39 — Разное | Tut.by  
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В Логойском районе автомобиль насмерть сбил пешехода. Водитель с места аварии скрылся. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Минской области.


Авария произошла 3 января, около 17.50, в деревне Янушковичи. «Неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, двигаясь по улице Центральной, совершил наезд на 57-летнего местного жителя, который находился на проезжей части», — рассказали в ГАИ.

После наезда водитель с места аварии уехал. Сейчас его ищет милиция.

В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Световозвращающими элементами он обозначен не был.


По факту ДТП РОСК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Республики Беларусь (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Специалистом управления Госкомитета судебных экспертиз по Минской области произведена фиксация обстановки на месте происшествия. Изъята одежда для дальнейшего проведения комплексной экспертизы. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти пешехода.

 
 
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Смертельный наезд произошел 3 января, около 17.50, в деревне Янушковичи.

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