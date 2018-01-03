|
Представлен внешний аккумулятор на 22 000 мАч, который может заряжать ноутбуки
Компания Mophie представила внешний аккумулятор под названием Powerstation AС емкостью в 22 000 мАч, который способен заряжать современные ноутбуки. Об этом
Кроме внушительной емкости Powerstation AС может похвастаться 100-ваттным выходом переменного тока для обычной розетки, с помощью которой можно заряжать ноутбуки и другую крупную технику. В наличии также есть несколько USB-C и USB-A портов с функцией быстрой зарядки.
По словам представителей компании, полного заряда аккумулятора хватит для обеспечения дополнительных 15 часов работы 12-дюймового MacBook.
Полноценный анонс Mophie Powerstation AС пройдет на выставке CES 2018. Предварительная стоимость — 200 долларов.
Смотрите, сколько у нас стоят другие внешние аккумуляторы:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полноценный анонс Mophie Powerstation AС пройдет на выставке CES 2018.
|
Архив (Разное)
Комментарии