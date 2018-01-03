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Представлен внешний аккумулятор на 22 000 мАч, который может заряжать ноутбуки

04.01.2018 12:34 — Разное | Tut.by  
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Компания Mophie представила внешний аккумулятор под названием Powerstation AС емкостью в 22 000 мАч, который способен заряжать современные ноутбуки. Об этом пишет CNET.


Кроме внушительной емкости Powerstation AС может похвастаться 100-ваттным выходом переменного тока для обычной розетки, с помощью которой можно заряжать ноутбуки и другую крупную технику. В наличии также есть несколько USB-C и USB-A портов с функцией быстрой зарядки.

По словам представителей компании, полного заряда аккумулятора хватит для обеспечения дополнительных 15 часов работы 12-дюймового MacBook.

Полноценный анонс Mophie Powerstation AС пройдет на выставке CES 2018. Предварительная стоимость — 200 долларов.

Смотрите, сколько у нас стоят другие внешние аккумуляторы:

 
 
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Полноценный анонс Mophie Powerstation AС пройдет на выставке CES 2018.

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