Кратковременный отпуск при рождении ребенка, который хотят в Беларуси обязать предоставлять мужчинам, как планируется, не будет оплачиваться. Об этом сообщила министр труда Ирина Костевич. Глава ведомства также рассказала, когда сама вышла из отпуска по уходу за ребенком.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

— Рассматривает возможность введения обязательного отпуска для мужчин на несколько дней, когда родился ребенок, но это неоплачиваемый социальный отпуск, который отец имеет право взять. Но если он захотел взять взять кратковременный отпуск — неделю или две, то наниматель, на мой взгляд, должен предоставить такой отпуск, — отметила министр.

По мнению Ирины Костевич, возможность введения в Беларуси возможности одновременно двум родителям находиться в отпуске по уходу за ребенком не рассматривается.

«Двое ухаживающих за ребенком — это по-богатому», — сказала министр. При этом Ирина Костевич обратила внимание на проблему трудоустройства женщин после выхода из декретного отпуска.

— Когда 3 года женщина сидит в декрете, это очень значимо, она отстала от профессионального паровоза. Но сегодня интернет, виртуальное образование сидя дома позволяет повышать свой профессиональный уровень. Это касается многих профессий, — отметила министр. — Государство предоставило отпуск в 3 года, но можно же выходить и раньше. Можно выйти на полставки, крутиться в профессиональной сфере. Если хочется профессионального роста. Мы живет в 21 веке, каждый год совершенно другой ритм.

Ирина Костевич привела личный пример.

— Со вторым ребенком вышла в 1,4 месяца (из отпуска по уходу за ребенком. — Прим. ред.), — рассказала министр.

По словам Ирины Костевич, в общей сложности она пробыла в отпуске по уходу за своими двумя детьми 3 года и 4 месяца.