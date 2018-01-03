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Северокорейская баллистическая ракета упала на город в КНДР

04.01.2018 12:30 — Разное | Tut.by  
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Стало известно, что в прошлом году северокорейская межконтинентальная баллистическая ракета среднего радиуса действия «Хвасон-12» упала на город Токчхон с населением в 237 тысяч человек, пишет The Diplomat.


Фото: thediplomat.com

Катастрофа произошла почти год назад — 28 апреля 2017 года, но об этом стало известно только сегодня. Источник в правительстве США сообщил, что двигатели первой ступени вышли из строя спустя минуту полета, ракета даже не успела достигнуть высоты 70 км.

Обломки ракеты рухнули на город Токчхон, нанеся значительный ущерб комплексу промышленных или сельскохозяйственных зданий.

Ракета весит 28 тонн, ее длина составляет 16 метров. Двигатель жидкостный, компоненты топлива отличаются сильной токсичностью.

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Ракета даже не успела достигнуть высоты 70 км.

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