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Мужчина пытался ограбить минскую АЗС

04.01.2018 12:44 — Разное | БелТА  
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Мужчина пытался ограбить минскую АЗС
Муляж обреза ружья. Фото ГУВД Мингорисполкома

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Угрожая предметом, похожим на обрез, мужчина пытался совершить ограбление на АЗС. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел сегодня на одной из автозаправочных станций по ул. Тимирязева. Мужчина, угрожая предметом, похожим на обрез ружья, потребовал у операторов АЗС выручку.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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