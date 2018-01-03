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Мужчина пытался ограбить минскую АЗС
Муляж обреза ружья. Фото ГУВД Мингорисполкома
4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Угрожая предметом, похожим на обрез, мужчина пытался совершить ограбление на АЗС. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
Инцидент произошел сегодня на одной из автозаправочных станций по ул. Тимирязева. Мужчина, угрожая предметом, похожим на обрез ружья, потребовал у операторов АЗС выручку.
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