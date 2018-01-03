Вечером 2 января в лесу возле деревни Кулеши инспекторы ГАИ Вилейского района задержали пьяного тракториста. Об этом сообщает издание kraj.by .

Сообщается, что милиционеры патрулировали территорию Ильянского сельсовета. На выезде из деревни они заметили в лесу движущиеся огни. Когда начали приближаться, огни погасли. Сотрудники ГАИ отъехали подальше, выключили фары и стали ждать.

Вскоре навстречу им из леса выехал самодельный трактор. Кроме водителя, в нем ехали два пассажира — мужчина и женщина. У тракториста имелись явные признаки алкогольного опьянения и выходить из трактора он отказался. Инспекторам пришлось его вытаскивать.

Выяснилось, что управлял трактором 62-летний житель Молодечно. Медицинское освидетельствование показало, что в его крови было 2,5 промилле алкоголя. Инспекторам мужчина рассказал, что в лес они поехали за дровами. Потом была выдвинута другая версия — они поехали полюбоваться красотами природы.

На тракториста сотрудники ГАИ составили два протокола — за вождение в нетрезвом виде и отсутствие прав (ранее его лишили за подобное нарушение). Также молодечненца ждет суд за неповиновение требованиям милиции.