Беларусь ограничила ввоз птицы из Франции





Ограничения введены на ввоза птицы из французского региона О-де-Франс по причине обнаружения болезни Ньюкасла, сообщил Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода.

По информации Международного эпизоотического бюро, на территории региона О-де-Франс зарегистрирован новый случай заболевания восприимчивых видов животных болезнью Ньюкасла.

В связи с этим с 4 января вводятся временные ограничения на ввоз в Беларусь из этого региона Франции живой птицы, инкубационного и пищевого яйца, мяса птицы, всех видов птицеводческой продукции и продуктов ее переработки, пуха и пера, кормов и кормовых добавок животного происхождения (за исключением кормовых добавок для кошек и собак, а также готовых кормов для кошек и собак, прошедших термическую обработку), в том числе из птицы.

Все ранее выданные разрешения на ввоз в Беларусь из региона О-де-Франс указанных товаров отменяются. В департаменте Минсельхозпрода информируют о необходимости принять дополнительные меры контроля по обеспечению биологической защиты крупных птицеводческих комплексов, птицеводческих ферм и хозяйств всех форм собственности.