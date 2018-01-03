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Беларусь ограничила ввоз птицы из Франции
04.01.2018 12:59 — Разное | Ежедневник
Ограничения введены на ввоза птицы из французского региона О-де-Франс по причине обнаружения болезни Ньюкасла, сообщил Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода.
По информации Международного эпизоотического бюро, на территории региона О-де-Франс зарегистрирован новый случай заболевания восприимчивых видов животных болезнью Ньюкасла.
В связи с этим с 4 января вводятся временные ограничения на ввоз в Беларусь из этого региона Франции живой птицы, инкубационного и пищевого яйца, мяса птицы, всех видов птицеводческой продукции и продуктов ее переработки, пуха и пера, кормов и кормовых добавок животного происхождения (за исключением кормовых добавок для кошек и собак, а также готовых кормов для кошек и собак, прошедших термическую обработку), в том числе из птицы.
Все ранее выданные разрешения на ввоз в Беларусь из региона О-де-Франс указанных товаров отменяются. В департаменте Минсельхозпрода информируют о необходимости принять дополнительные меры контроля по обеспечению биологической защиты крупных птицеводческих комплексов, птицеводческих ферм и хозяйств всех форм собственности.
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Ограничения введены на ввоза птицы из французского региона О-де-Франс по причине обнаружения болезни Ньюкасла, сообщил Департамент ветеринарного и...
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