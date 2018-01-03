В Беларуси хотят ввести административную ответственную за уклонение от создания безбарьерной среды

В Беларуси могут ввести административную ответственности за уклонение от создания безбарьерной среды. Об этом сообщила министр труда Ирина Костевич. Кроме того, планируется расширить перечень социальных услуг, которые предоставляют инвалидам. Также рассматривается возможность внедрения персонального бюджета для инвалидов и введения квот на создание для них рабочих мест, отметила министр.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

По словам Ирины Костевич, в этом году в стране намерены ввести изменения в два закона — «О социальной защите инвалидов» и «О предупреждении инвалидности и реабилитации инвалидов».

Так, за инвалидами хотят закрепить право на парковочные места. По наблюдениям министра, сейчас нередко на тех местах, которые предназначены для инвалидов, нередко припаркованы машины тех, у кого нет инвалидности.

— Нужно подойти более индивидуально с точки зрения предоставления инвалиду социальных услуг, в плане трудоустройства в том числе", — отметила Ирина Костевич.

По ее словам, в Беларуси проживает 560 тысяч человек с инвалидностью (почти 6% от общего числа населения).

— В Беларуси больше 180 тысяч инвалидов трудоспособного возраста. Треть из них уже работает. Важно максимально оказать им содействие в трудоустройстве. Эта категория граждан не может в полном объеме конкурировать на рынке труда, — сказала министр.

По ее словам, один из механизмов содействия на трудоустройство — внедрение квоты на трудоустройство инвалидов.

В 2018 году планируется переоборудовать пандусами и поручнями больше 670 объектов социальной сферы.

Также рассматривается возможность определения степени инвалидности в соответствии с международной системой классификации инвалидности, добавила Ирина Костевич.

Еще одно из изменений, которые могут принять в Беларуси, — возможность внедрения персонального бюджета для инвалидов, — отметила министр.

— Государство имеет соцпакет тех услуг, которые предоставляет инвалиду. Кто-то получает выплаты на 20 рублей, а кто-то — на 10 рублей, — пояснила Ирина Костевич. Предлагается, чтобы инвалиды самостоятельно решали, на какие соцуслуги потратить выделенные деньги.