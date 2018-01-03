Совмин принял очередные меры по поддержке сельхозпредприятий





Постановлением Совета министров № 1050 утвержден комплекс мер по подготовке сельскохозяйственных организаций к полевым работам, созданию прочной кормовой базы и уборке урожая в 2018 году.

В частности, облисполкомам, Министерству сельского хозяйства и продовольствия в 2018 году поручено осуществить комплекс организационно-технологических мероприятий по обеспечению производства основных видов сельхозпродукции в объемах, предусмотренных Государственной программой развития аграрного бизнеса в Беларуси на 2016 – 2020 годы. Так, в сельхозорганизациях необходимо обеспечить в расчете на одну условную голову скота производство всех видов кормов (включая летние зеленые) в объеме не менее 38 ц кормовых единиц, заготовку кормов для стойлового содержания скота – не менее 27 ц кормовых единиц.

Кроме того, документом установлены объемы закупок сельхозорганизациями, льнозаводами и иными субъектами, осуществляющими деятельность в области агропромышленного производства, 710,4 тыс. т дизельного топлива, 58 тыс. т автомобильного бензина, 28,7 тыс. т моторных масел и смазок, 14,5 тыс. т печного топлива.

Среди прочего правительство поручило принять меры по обеспечению готовности не менее 95 процентов имеющейся у сельхозорганизаций сельхозтехники для проведения весенних полевых работ до 25 марта 2018 года, заготовки травяных кормов – до 15 мая 2018 года, уборки зерновых и зернобобовых культур, первичной обработки и хранения зерна – до 20 июня 2018 года.

Облисполкомам установлено обеспечить в 2018 году за счет субвенций, передаваемых из республиканского бюджета в консолидированные бюджеты областей на финансирование расходов по развитию сельского хозяйства и рыбохозяйственной деятельности, а также на реализацию мероприятий по радиационной защите и адресному применению защитных мер в рамках Государственной программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011-2015 годы и на период до 2020 года, средств местных бюджетов, выделяемых субъектам, осуществляющим деятельность в области агропромышленного производства, собственных средств организаций и кредитов банков, в том числе кредитов, предоставляемых на льготных условиях в пределах лимитов кредитования государственных программ и мероприятий в 2018 году, своевременное финансирование приобретения минеральных удобрений, микроудобрений, известковых материалов (и средств защиты растений, приобретения необходимых объемов семян сельскохозяйственных растений, работ по внесению известковых материалов на площади 474,2 тыс. га, авиационных работ по внесению минеральных удобрений, ремонта и технического обслуживания сельхозмашин, узлов и агрегатов к ним, закупки дизельного топлива, автомобильного бензина, моторных масел и смазок, печного топлива.

Также облисполкомам необходимо осуществить комплекс мер по обеспечению своевременной и полной оплаты подчиненными организациями приобретаемых ими минеральных удобрений, средств защиты растений, дизельного топлива, включая дизельное топливо с метиловыми эфирами жирных кислот, автомобильного бензина, моторных масел и смазок, печного топлива, работ по ремонту, техническому обслуживанию сельхозтехники, узлов, агрегатов, оборудования, сельхозтехники, полученной на условиях финансовой аренды (лизинга), а также семян сельскохозяйственных растений.

Организациям, осуществляющим государственное испытание сортов растений, научным организациям Национальной академии наук Беларуси, осуществляющим научные исследования в области аграрных наук, учебным и учебно-опытным хозяйствам учреждений образования, подчиненных Минсельхозпроду, рекомендовано обеспечить в 2018 году закупку минеральных удобрений и средств защиты растений за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на развитие сельхозпроизводства, рыбоводства и переработки сельхозпродукции.

Банкам страны предложено выдавать в 2018 году кредиты на льготных условиях в белорусских рублях и иностранной валюте на срок до одного года сельхозорганизациям (в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам), ремонтным, обслуживающим сельское хозяйство организациям, льнозаводам, заготовительным, перерабатывающим сельхозпродукцию организациям, организациям, имеющим животноводческие комплексы, птицеводческие фермы и рыбное хозяйство, для проведения полевых работ, уборки урожая сельскохозяйственных растений, сева озимых культур, расчетов за комбикорма, белковое сырье, зерно, в том числе фуражное, початки кукурузы на семена и иную продукцию урожая 2017-2018 годов, в том числе закупаемую за пределами Беларуси, а также для погашения задолженности за приобретенные товары (выполненные работы, оказанные услуги) в 2017-2018 годах для целей проведения полевых работ, создания прочной кормовой базы и уборки урожая в 2018 году с уплатой ими процентов за пользование кредитами.

Так, предложено предоставлять кредиты в белорусских рублях в размере ставки рефинансирования Национального банка, увеличенной не более чем на 3 процентных пункта, уменьшенном на размер компенсации; в иностранной валюте (в рамках заключенных внешнеторговых договоров): в размере не более 13% годовых, уменьшенном на размер компенсации, – по кредитам, выданным в российских рублях; в размере не более 8% годовых, уменьшенном на размер компенсации, – по кредитам, выданным в долларах США и евро.

Местным исполнительным и распорядительным органам рекомендовано компенсировать в 2018-2019 годах за счет средств соответствующих местных бюджетов потери банков по кредитам, предоставленным на льготных условиях.