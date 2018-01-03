ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пристромов: после побега из детсада в Светлогорске проводится проверка

04.01.2018 13:40 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Сообщение от одного из родителей о том, что придя в детский сад за сыном, он не нашел там ребенка, поступило дежурным в  Светлогорское РОВД накануне вечером, 3 января. Буквально сразу позвонил и другой родитель, жена которого также не смогла найти ребенка в детском саду.

Пристромов: после побега из детсада в Светлогорске проводится проверка
© Фото: пресс-служб БЖД/Александр Бачило
Хоть в Хабаровск, хоть в Жлобин: куда бегут белорусские дети?

"На место были направлены сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних, следственно-оперативная группа, уголовный розыск. И был поднят по тревоге весь личный состав Светлогорского РОВД", — сказал Пристромов.

Кроме того, милиционеры передали информацию о пропаже детей другим заинтересованным службам, в том числе, в такси и в районный отдел по ЧС.

Сообщение о том, что дети нашлись, поступило в 18.11 среды из линейного пункта милиции на станции Жлобин.

Ахремчик: светлогорские "беглецы из детсада" ехали в сказку? >>

"Инспектор группы охраны правопорядка и профилактики, майор милиции Руслан Дашковский и начальник отделения патрульно-постовой службы, прапорщик милиции Игорь Акамеев проводили осмотр дизель-поезда, который прибыл из Светлогорска. Зайдя в вагон, они увидели троих детишек и машиниста. Он им рассказал, что обнаружил ребят в вагоне во время движения", — рассказал Пристромов.

Детей отвели в линейный отдел милиции, связались со Светлогорским РОВД, фотографии детей жлобинские милиционеры выслали с помощью мобильного приложения. Родители подтвердили, что найденные мальчики — их сыновья.

За малышами был направлен милицейский транспорт, который в тот же вечер доставил их домой из Жлобина.

По факту происшествия проводится проверка, в ходе которой предстоит выяснить причины и обстоятельства ухода детей из дошкольного учреждения, добавил собеседник Sputnik.

Читайте также:

Похищенного в Беларуси мальчика через четыре года нашли в Крыму >>

Гродненский школьник не вернулся домой из-за замечания в дневнике >>

Правоохранители рассказали подробности поисков Максима Мархалюка >>

 
 
Ссылка на источник 85
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов рассказал радио Sputnik Беларусь о подробностях побега троих мальчиков из детского сада в...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
У Мінску мужчына з "абрэзам" спрабаваў абрабаваць аўтазапраўку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика