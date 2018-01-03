Пристромов: после побега из детсада в Светлогорске проводится проверка

Сообщение от одного из родителей о том, что придя в детский сад за сыном, он не нашел там ребенка , поступило дежурным в Светлогорское РОВД накануне вечером, 3 января. Буквально сразу позвонил и другой родитель, жена которого также не смогла найти ребенка в детском саду.

"На место были направлены сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних, следственно-оперативная группа, уголовный розыск. И был поднят по тревоге весь личный состав Светлогорского РОВД", — сказал Пристромов.

Кроме того, милиционеры передали информацию о пропаже детей другим заинтересованным службам, в том числе, в такси и в районный отдел по ЧС.

Сообщение о том, что дети нашлись, поступило в 18.11 среды из линейного пункта милиции на станции Жлобин.

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"Инспектор группы охраны правопорядка и профилактики, майор милиции Руслан Дашковский и начальник отделения патрульно-постовой службы, прапорщик милиции Игорь Акамеев проводили осмотр дизель-поезда, который прибыл из Светлогорска. Зайдя в вагон, они увидели троих детишек и машиниста. Он им рассказал, что обнаружил ребят в вагоне во время движения", — рассказал Пристромов.

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Детей отвели в линейный отдел милиции, связались со Светлогорским РОВД, фотографии детей жлобинские милиционеры выслали с помощью мобильного приложения. Родители подтвердили, что найденные мальчики — их сыновья.

За малышами был направлен милицейский транспорт, который в тот же вечер доставил их домой из Жлобина.

По факту происшествия проводится проверка, в ходе которой предстоит выяснить причины и обстоятельства ухода детей из дошкольного учреждения, добавил собеседник Sputnik.

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