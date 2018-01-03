Мужчина пытался ограбить минскую АЗС

Муляж обреза ружья. Фото ГУВД Мингорисполкома

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Угрожая предметом, похожим на обрез, мужчина пытался ограбить АЗС в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел сегодня около 10.00 на одной из автозаправочных станций по ул. Тимирязева. Мужчина, угрожая похожим на обрез ружья предметом, потребовал у операторов АЗС выручку. Однако они не растерялись и, действуя в полном соответствии с инструкцией, смогли передать сигнал тревоги правоохранителям. "Уже через 2 минуты к АЗС прибыли два наряда Департамента охраны МВД. Увидев милицию, мужчина выбросил муляж оружия и попытался скрыться, но был задержан", - проинформировали в ГУВД. Как выяснилось, заправку пытался ограбить ранее не судимый 40-летний минчанин.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, специалисты управления Госкомитета судебных экспертиз ГКСЭ по Минску. Выясняются все обстоятельства произошедшего.-0-