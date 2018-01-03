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Водитель наехал на лежащую на дороге женщину
Обстоятельства наезда на 37-летнюю жительницу д.Лунно устанавливаются Мостовским районным отделом СК.
ДТП произошло 3 января в 00 часов 40 минут на автодороге Р-41 Слоним-Мосты, водитель автомобиля «Мазда-6» наехал на лежащую на дорожном полотне женщину, после чего сам сообщил о происшествии в милицию,
На место прибыла скорая помощь и оперативно-следственная группа, однако к тому времени женщина была мертва.
Проведен следственный эксперимент, осмотрены изъятые с места происшествия следы и вещественные доказательства, проведены иные процессуальные действия.
По факту нарушения ПДД, повлекшего по неосторожности сметь человека, в отношении 37-летнего водителя «Мазды» возбуждено уголовное дело.
Установлено, что водитель в момент совершения наезда был трезв. Погибшая характеризуется отрицательно, она вела асоциальный образ жизни, злоупотребляла спиртными напитками, уклонялась от содержания детей.
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Обстоятельства наезда на 37-летнюю жительницу д.Лунно устанавливаются Мостовским районным отделом СК.
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