Водитель наехал на лежащую на дороге женщину

Обстоятельства наезда на 37-летнюю жительницу д.Лунно устанавливаются Мостовским районным отделом СК.

ДТП произошло 3 января в 00 часов 40 минут на автодороге Р-41 Слоним-Мосты, водитель автомобиля «Мазда-6» наехал на лежащую на дорожном полотне женщину, после чего сам сообщил о происшествии в милицию, сообщает на своем сайте СК Беларуси.

На место прибыла скорая помощь и оперативно-следственная группа, однако к тому времени женщина была мертва.

Проведен следственный эксперимент, осмотрены изъятые с места происшествия следы и вещественные доказательства, проведены иные процессуальные действия.

По факту нарушения ПДД, повлекшего по неосторожности сметь человека, в отношении 37-летнего водителя «Мазды» возбуждено уголовное дело.

Установлено, что водитель в момент совершения наезда был трезв. Погибшая характеризуется отрицательно, она вела асоциальный образ жизни, злоупотребляла спиртными напитками, уклонялась от содержания детей.