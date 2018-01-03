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Белорусские биатлонистки принимают участие в спринте. Онлайн TUT!

04.01.2018 14:17 — Разное | Tut.by  
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Первый в 2018 году Кубок мира по биатлону начнется в Оберхофе с женской спринтерской гонки.


Фото: Андрей Иванов, Биатлон Онлайн

После небольшого перерыва в состав нашей команды вернулась Дарья Домрачева, которая стартует под номером 4. Беларусь также представят Надежда Скардино (№ 20), Ирина Кривко (№ 46), Надежда Писарева (№ 59) и Динара Алимбекова (№ 80).

Главные фавориты получили следующие стартовые номера: Денизе Херрманн (№ 1), Марен Хаммершмидт (№ 5), Кайса Макарайнен (№ 7), Вита Семеренко (№ 8), Лиза Виттоцци (№ 11), Мари Дорен-Абер (№ 12), Доротея Вирер (№ 14), Жюстин Бресаз (№ 16), Валентина Семеренко (№ 17), Анастасия Кузьмина (№ 21), Лаура Дальмайер (№ 47), Франциска Хильдебранд (№ 50), Тириль Экхофф (№ 94).

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.

 
 
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Первый в 2018 году Кубок мира по биатлону начнется в Оберхофе с женской спринтерской гонки.

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