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Баранец: никаких семи сгоревших самолетов на базе "Хмеймим" не было

04.01.2018 14:50 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В СМИ распространяются самые противоречивые сведения об атаке на российскую военную базу "Хмеймим" — сообщается и о гибели военнослужащих, и о сгоревших самолетах. Что же в  действительности произошло 31 декабря в Сирии, на радио Sputnik Беларусь рассказал известный военный эксперт Виктор Баранец.

Баранец: никаких семи сгоревших самолетов на базе "Хмеймим" не было
© Sputnik/ Дмитрий Виноградов
Для чего России военно-морская база в Сирии

"Был минометный обстрел. Установлено, что это была мобильная диверсионная группа, которая сумела "просочиться" между боевыми порядками сирийской армии, которая там выполняет охранные функции, и нанести минометный удар по аэродрому "Хмеймим". Мины попали на окраину аэродрома, там находились военнослужащие, которые занимались техническими мероприятиями. К сожалению, двое российских военнослужащих были убиты, 6 человек получили ранения различной степени тяжести. Настораживает то, что ИГИЛ, которая обычно берет на себя ответственность за любой веник, упавший на голову россиянина, в данном случае молчит", — сообщил Баранец.

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По словам эксперта, никаких 7-ми сгоревших самолетов на аэродроме "Хмеймим" не было, в противном случае этот факт уже давно был бы установлен космической разведкой и опубликован в СМИ.   

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Полный комментарий военного эксперта Виктора Баранца слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Известный военный эксперт Виктор Баранец рассказал правду о нападении на российскую военную базу "Хмеймим" в Сирии, во время которого погибли двое военнослужащих.

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